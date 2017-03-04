Гол Кавани с пенальти принес ПСЖ победу над «Нанси» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» победил «Нанси» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 1:0. Гол на 80-й минуте с пенальти забил Эдинсон Кавани.
«ПСЖ» с 62 очками занимает второе место в чемпионате Франции, уступая по дополнительным показателям «Монако», который провел на матч меньше. «Нанси» с 28 баллами идет 17-м.
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Пабло Корреа
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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