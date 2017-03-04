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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28972622/
4 марта 2017, 21:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Кавани с пенальти принес ПСЖ победу над «Нанси» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» победил «Нанси» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 1:0. Гол на 80-й минуте с пенальти забил Эдинсон Кавани.

«ПСЖ» с 62 очками занимает второе место в чемпионате Франции, уступая по дополнительным показателям «Монако», который провел на матч меньше. «Нанси» с 28 баллами идет 17-м.

4.03.2017 19:00 основной раунд: 28-й тур Parc des Princes
ПСЖ 1:0 Нанси
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Пабло Корреа
Голы
80′ Эдинсон Кавани 9
Составы
Кевин Трапп 1
Тиагу Силва 2
61′ Преснель Кимпембе 3
Серж Орье 19
Левен Кюрзава 20
Марко Верратти 6
Хавьер Пасторе 10
Эдинсон Кавани 9
45′ Гжегож Крыховяк 4
46′ Блэз Матюиди 14
64′ Родригес Моура Лукас 7
Юлиан Дракслер 23
78′ Гонсалу Гедеш 15
Атем Бен Арфа 21
1 Сергей Черник
4 Моду Диань
14 Жоффре Кюффо
17 Фету Мауасса 37′
24 Эрик Кабако
26 Венсан Мюратори
18 Диалло Гидилей
19 Лоик Пюйо
6 Юссеф Аит Беннасер 82′
25 Бенуа Педретти
10 Иссья Диа 88′ 45+3′
15 Юссуф Хаджи
23 Антони Кура 69′ 55′
  Алексис Бюзен
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 3
13 Угловые 2
13 Фолы 18
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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