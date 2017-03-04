Гол Кавани с пенальти принес ПСЖ победу над «Нанси» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в субботу в Париже, завершилась со счетом 1:0. Гол на 80-й минуте с пенальти забил Эдинсон Кавани.

«ПСЖ» с 62 очками занимает второе место в чемпионате Франции, уступая по дополнительным показателям «Монако», который провел на матч меньше. «Нанси» с 28 баллами идет 17-м.