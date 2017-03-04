Мадридский «Реал» в гостях разгромил «Эйбар» в матче чемпионата Испании по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Реала» отличились Карим Бензема (14-я и 25-я минуты), Хамес Родригес (29) и Марко Асенсио (60). У «Эйбара» отличился Рубен Пенья (72).

«Реал» с 59 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла идущую второй «Барселону». «Эйбар» с 39 очками — седьмой.