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4 марта 2017, 20:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мадридский «Реал» в гостях разгромил «Эйбар» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Эйбар» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты мадридского Реала обыграли <span class=error>Эйбар</span> в матче 26-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Реала» отличились Карим Бензема (14-я и 25-я минуты), Хамес Родригес (29) и Марко Асенсио (60). У «Эйбара» отличился Рубен Пенья (72).

«Реал» с 59 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла идущую второй «Барселону». «Эйбар» с 39 очками — седьмой.

4.03.2017 18:15 основной раунд: 26-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 1:4 Реал
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Зинедин Зидан
Голы
72′ Рубен Пенья (С. Педро Леон) 11
9 Карим Бензема 14′
9 Карим Бензема (Х. Родригес) 25′
10 Хамес Родригес (К. Бензема) 29′
20 Марко Асенсио 60′
Составы
Йоэль 1
Андер Капа 7
Иван Рамис 4
Мауро Дос Сантос 15
Рубен Пенья 11
Аметльер Серхио Энрич 9
32′ Гонсало Эскаланте 5
Дани Гарсия 14
55′ Антонио Луна 19
Анайц Арбилья 18
87′ Санчес Хиль Педро Леон 21
Такаси Инуи 8
63′ Моралес Адриан Гонсалес 24
Кристиан Ривера 6
1 Кейлор Навас
23 Луис да Силва Данилу
6 Фернандес Иглесиас Начо 62′
3 Пепе
4 Серхио Рамос
17 Лукас Васкес
14 Каземиру 65′
20 Марко Асенсио
10 Хамес Родригес 75′
22 Франсиско Роман Иско
19 Лука Модрич 71′
16 Матео Ковачич
9 Карим Бензема 65′
18 Мариано Диас
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 7
4 Угловые 4
13 Фолы 14
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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