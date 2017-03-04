Мадридский «Реал» в гостях разгромил «Эйбар» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Эйбар» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Реала» отличились Карим Бензема (14-я и 25-я минуты), Хамес Родригес (29) и Марко Асенсио (60). У «Эйбара» отличился Рубен Пенья (72).
«Реал» с 59 очками лидирует в чемпионате Испании, опережая на два балла идущую второй «Барселону». «Эйбар» с 39 очками — седьмой.
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Зинедин Зидан
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter