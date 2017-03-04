«Лестер» обыграл «Халл» и одержал вторую победу после отставки Раньери

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Встреча, прошедшая в субботу в Лестере, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Кристиан Фукс (на 27-й минуте) и Рияд Марез (59). В добавленное ко второму тайму время хавбек «Халла» Том Хадлстоун поразил свои ворота. У гостей мяч забил Сэм Клукас (14).

«Лестер» одержал вторую победу подряд после отставки главного тренера Клаудио Раньери. Команду к матчам готовит исполняющий обязанности Крэйг Шекспир.

Результаты других матчей тура:

«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас» — 0:2,

«Сток Сити» — «Мидлсбро» — 2:0,

«Суонси» — «Бернли» — 3:2,

«Уотфорд» — «Саутгемптон» — 3:4.