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4 марта 2017, 20:04 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Обамеянга помог «Боруссии» (Дортмунд) разгромить «Байер» в чемпионате Германии

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:2. Голами в составе победителей отметились Усман Дембеле (на 6-й минуте), Пьер-Эмерик Обамеянг (26, 69), Кристиан Пулишич (77), Андре Шюррле (85, с пенальти) и Рафаэл Геррейру (90+2). У «Байера забивали Кевин Фолланд (48) и Венделл (74).

Результаты других матчей тура:

«Вердер» — «Дармштадт» — 2:0,

«Кельн» — «Бавария» — 0:3,

«Майнц» — «Вольфсбург» — 1:1,

«Хоффенхайм» — «Ингольштадт» — 5:2.

Боруссия Д
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