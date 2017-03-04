Дубль Обамеянга помог «Боруссии» (Дортмунд) разгромить «Байер» в чемпионате Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:2. Голами в составе победителей отметились Усман Дембеле (на 6-й минуте), Пьер-Эмерик Обамеянг (26, 69), Кристиан Пулишич (77), Андре Шюррле (85, с пенальти) и Рафаэл Геррейру (90+2). У «Байера забивали Кевин Фолланд (48) и Венделл (74).

Результаты других матчей тура:

«Вердер» — «Дармштадт» — 2:0,

«Кельн» — «Бавария» — 0:3,

«Майнц» — «Вольфсбург» — 1:1,

«Хоффенхайм» — «Ингольштадт» — 5:2.