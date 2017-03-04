Дубль Обамеянга помог «Боруссии» (Дортмунд) разгромить «Байер» в чемпионате Германии
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:2. Голами в составе победителей отметились Усман Дембеле (на 6-й минуте),
Результаты других матчей тура:
«Вердер» — «Дармштадт» — 2:0,
«Кельн» — «Бавария» — 0:3,
«Майнц» — «Вольфсбург» — 1:1,
«Хоффенхайм» — «Ингольштадт» — 5:2.
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