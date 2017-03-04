В районах Аутокоманда движение было полностью прекращено на 30 минут, в районе Вождовац трафик сильно затруднен. Повсюду стоят отряды полиции в полном оснащении — со щитами, в шлемах и с оружием. Над районом постоянно барражируют вертолеты, на основных магистралях южной части города находятся полицейские автобусы с подкреплением.

Примечательно, что меры безопасности, предпринятые из- за встречи двух футбольных клубов жестче, чем во время визита в Белград главы европейской дипломатии Федерики Могерини в пятницу.

Матч «Црвены Звезды» и «Партизана» начнется в 20:00 мск на стадионе «Гойко Митич». Прошлая встреча исторических соперников в сентябре 2016 года закончилась победой «Партизана» со счетом 1:0.