Перед 20-м туром «Днепр» и «Черноморец» в турнирной таблице разделяла пропасть в 19 очков. Одесситы ведут успешную борьбу за попадание в первую шестерку, тогда как главная задача днепрян — выживание в высшем дивизионе. Впрочем, если бы сине-бело-голубые сохранили все свои набранные очки, а не отдали их из-за странной принципиальности (чтобы не сказать жестче) своего владельца, разница между ними и моряками была бы не столь впечатляющей. Собственно по уровню игры силы примерно сопоставимы. «Черноморец» дольше играет в новом формате, однако у «Днепра» есть козырный туз под номером 29, то есть Руслан Ротань. Приблизительное равновесие подтверждали и две последние встречи между командами, которые закончились сухими ничьими. Поэтому судьбу противостояния должны были определить детали или нестандартные тренерские ходы.

С точки зрения расположения игроков ни Бабич, ни Михайленко не удивили. Обе команды играли по привычным схемам, традиционными для украинского чемпионата. У «Днепра» между линией полузащиты и обороной расположился Руслан Ротань, который выполнял функции глубинного плеймейкера. «Черноморец» играл с двумя центральными полузащитниками и фактически двумя форвардами. Андриевского в основе заменил Данченко, который расположился рядом со Смирновым, а вот Ковалец часто играл почти на одной линии с форвардом Элиасом, хотя номинально был центральным атакующим полузащитником.

В первом тайме Дмитрий Михайленко полностью переиграл своего визави. «Днепр» сознательно отдал мяч «Черноморцу» и отошел всей командой на свою половину поля, лишив соперника главного аргумента — стремительного выхода из обороны в атаку. Другое дело, что из-за такого замысла страдала и наступательная игра самих хозяев. «Днепр» атаковал слишком малыми силами, чтобы создать какие-то проблемы для защиты одесситов. Успех могли принести или прозрение кого-то из своих юных талантов, или же ошибка кого-то из юных талантов у соперника. Первое произошло на 15-й минуте. Артем Довбык, которому изрядно досталось за вызов в национальную сборную в сентябре, наконец, продемонстрировал, за что Андрей Шевченко выписал ему такой аванс. Форвард, приняв мяч в зоне правого полусреднего, протаранил Данченко (Смирнов за ситуацией смотрел как-то слишком пассивно) и мощно вколотил с 20-ти метров в нижний угол.

«Днепр» мог закрепить свое преимущество, если бы Кочергин лучше воспользовался ситуацией, подаренной Даниилом Каневцевим. Вратарь неудачно выбил мяч, днепряне выходили два в одного, но Владислав вместо паса на партнера решил пробить сам, чем воспользовался Азацкий. У «Черноморца» за весь первый тайм было два полумомента — сначала Элиас прошел с мячом по центру и пробил из-за пределов штрафной (неточно), затем Лунин неудачно отдал пас на Влада, чем воспользовался Третьяков. Максим отпасовал на своего форварда, однако бразильца снова подвела точность. Поэтому на перерыв команды уходили при счете 1:0 в пользу «Днепра». Можно было бы сказать, что все складывается для команды Михайленко идеально, если бы не одно, но — компактность, благодаря которой удалось обезоружить «Черноморец», к концу тайма исчезла. В линиях начали появляться разрывы, оставляло шанс для соперника во второй половине игры.

Во время отдыха Дмитрию Михайленко удалось восстановить порядок, но и «Черноморец» существенно увеличил давление, что, однако, не способствовало увеличению угроз воротам Лунина. Более половины тайма «Днепр» стойко отражал любые попытки соперника. Александр Бабич попытался повлиять на игру через замены, выпустив сначала Карнозу, затем Татаркова. В конце концов, результат принесла третья замена — на 74-й минуте вместо Кирилла Ковальца вышел Алексей Хобленко, который первым же касанием отправил мяч в сетку. Гола не произошло бы, если бы не досадная ошибка вратаря «Днепра» Лунина, который не дотянулся до круглого при подаче штрафного, позволив Хочолаве сделать ассист на партнера. Впрочем, вешать всех собак на 18-летнего Андрея тоже не стоит. Все знают, что каждый хороший голкипер должен собрать определенное количество «своих» ошибок, с которыми приходит опыт и уверенность. Главное — сделать правильные выводы.

Между тем, в последние 15 минут инициатива уже перешла к днепровцам, бросившимся спасать победу, которая была так близко. «Черноморцу» даже пришлось доигрывать матч в меньшинстве — вторую желтую заработал Хочолава, который рукой помешал принять мяч Кожушко. Особенно в составе «Днепра» старался Баланюк, который заменил Нагиева. Однажды Денис пробил на входе в штрафную (Каневцев накрыл в углу), а уже в компенсированное арбитром форвард бил с разворота после подачи углового, но попал в защитника. Повторный удар получился слишком слабым, к тому же в руки голкиперу. 1:1 — «Днепр» и «Черноморец» продолжают ничейную серию уже до трех матчей.

Лига Пари-Матч. 20-й тур.

4 марта. Днепр. «Днепр-Арена».

«Днепр» — «Черноморец» 1: 1.

Голы: Довбик 15 — Хобленко 75.

«Днепр»: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопирьонов, Влад — Ротань — Нагиев (Баланюк 72), Кочергин (Кожушко 81), Чеберко (Когут 52), Лунев — Довбик.

Тренер: Дмитрий Михайленко.

«Черноморец»: Каневцев — Люлька, Азацкий, Хочолава, Каплиенко -Смирнов, Данченко (Карноза 60) -Третьяков (Татарков 65), Ковалец (Хобленко 74), Кабаев — Элиас.

Тренер: Александр Бабич.

Предупреждения: Сваток 32, Ротань 83, Кожушко 84 — Хочолава 32, Данченко 45+2, Карноза 85.

Удален: Хочолава 90+1.

Арбитр: Анатолий Жабченко.