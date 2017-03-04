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4 марта 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Рому» в чемпионате Италии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «Наполи» одержал победу над «Ромой» со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Неаполя. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметился Дрис Мертенс (26-я и 50-я минуты). Бельгийский форвард забил 16 мячей в последних 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах. У проигравших отличился Кевин Стротман (90).

В турнирной таблице «Наполи» занимает третье место, набрав 57 очков, «Рома» с 59 очками идет второй.

«Наполи» в следующем матче на своем поле примет «Кротоне», «Рома» в гостях сыграет с «Палермо». Обе встречи пройдут 12 марта.

4.03.2017 17:00 основной раунд: 27-й тур Olimpico
Рома 1:2 Наполи
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Маурицио Сарри
Голы
89′ Кевин Стротман (Д. Перотти) 6
14 Дрис Мертенс (М. Хамшик) 26′
14 Дрис Мертенс (Л. Инсинье) 50′
Составы
Войчех Щенсны 1
Антонио Рюдигер 2
Гильерме Жуан Жезус 3
45′ Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
90+4′ Диего Перотти 8
Эдин Джеко 9
52′ Федерико Фасио 20
Бруну Перес 13
65′ 79′ Даниэле Де Росси 16
Леандро Паредес 5
52′ Стефан Эль-Шаарави 92
Мохамед Салах 11
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали
31 Фаузи Гулям 83′
33 Рауль Альбиоль
30 Марко Рог 17′
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 66′
42 Амаду Диавара
17 Марек Хамшик 79′
99 Аркадиуш Милик
14 Дрис Мертенс 74′
20 Петр Зелиньски
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
6 Угловые 6
11 Фолы 12
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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