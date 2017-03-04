Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Рому» в чемпионате Италии
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «Наполи» одержал победу над «Ромой» со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
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В составе победителей забитыми мячами отметился Дрис Мертенс (26-я и 50-я минуты). Бельгийский форвард забил 16 мячей в последних 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах. У проигравших отличился Кевин Стротман (90).
В турнирной таблице «Наполи» занимает третье место, набрав 57 очков, «Рома» с 59 очками идет второй.
«Наполи» в следующем матче на своем поле примет «Кротоне», «Рома» в гостях сыграет с «Палермо». Обе встречи пройдут 12 марта.
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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