Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Рому» в чемпионате Италии

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В составе победителей забитыми мячами отметился Дрис Мертенс (26-я и 50-я минуты). Бельгийский форвард забил 16 мячей в последних 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах. У проигравших отличился Кевин Стротман (90).

В турнирной таблице «Наполи» занимает третье место, набрав 57 очков, «Рома» с 59 очками идет второй.

«Наполи» в следующем матче на своем поле примет «Кротоне», «Рома» в гостях сыграет с «Палермо». Обе встречи пройдут 12 марта.