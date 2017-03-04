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4 марта 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Чемпионат Эстонии. «Нарва-Транс» разгромила «Пайде», Дмитрий Ковб оформил хет-трик

«Нарва-Транс» разгромила «Пайде» в выездном матче стартового тура чемпионата Эстонии — 5:1. Хет-трик оформил в своем дебютном поединке в составе гостей оформил белорус Дмитрий Ковб.

Пайде — Нарва-Транс — 1:5

Голы: 0:1 — Ковб (10, пен.). 0:2 — Поляков (28). 0:3 — Поляков (32). 0:4 — Ковб (53). 1:4 — Увегбулам (55). 1:5 — Ковб (65).

Удаления: Новопашин (31) — Пинчук (33).

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