Чемпионат Эстонии. «Нарва-Транс» разгромила «Пайде», Дмитрий Ковб оформил хет-трик
«Нарва-Транс» разгромила «Пайде» в выездном матче стартового тура чемпионата Эстонии — 5:1.
Хет-трик оформил в своем дебютном поединке в составе гостей оформил белорус Дмитрий Ковб.
Пайде —
Голы: 0:1 — Ковб (10, пен.). 0:2 — Поляков (28). 0:3 — Поляков (32). 0:4 — Ковб (53). 1:4 — Увегбулам (55). 1:5 — Ковб (65).
Удаления: Новопашин (31) — Пинчук (33).
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