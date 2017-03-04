Аршавин: Мне становится тяжелее и тяжелее

«Что касается матча, то, считаю, первый тайм был равным. Мы не могли наладить свою игру, “Астана” не позволяла нам владеть мячом. Использовали очень много длинных передач, но “Астана” чувствует себя комфортно в таких ситуациях. Было много подборов. Во втором тайме мы стали больше контролировать мяч. К счастью, забили гол. Затем нас спас вратарь. Далее нам удалось забить второй мяч. В принципе, мы довольны и рады такому хорошему началу сезона», — приводит слова Аршавина PROСпорт.



У 35-летнего Аршавина в конце января произошло пополнение в семье. Футболиста спросили, влияет ли рождение ребёнка на его игру. «У меня их уже четверо. Плюс ещё два у второй жены. Я бы сказал, что мне становится тяжелее и тяжелее», — ответил Аршавин.