Чемпионат Турции. «Газиантепспор» с Кисляком в составе уступил «Бурсаспору»
«Газиантепспор» потерпел поражение от «Бурсаспора» в выездном поединке 23-го тура чемпионата Турции — 1:2. Белорусский хавбек гостей Сергей Кисляк отыграл весь матч.
Бурсаспор — Газиантепспор — 2:1
Голы: 0:1 — Марсиньо (6). 1:1 — Конук (7). 2:1 — Джон (94+).
На 6-й минуте Марсиньо (Газиантепспор) не реализовал пенальти. На 94-й минуте Баталиа (Бурсаспор) не реализовал пенальти. «Газиантепспор» замыкает таблицу чемпионата Турции, «Бурсаспор» идет на 7-м месте.
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