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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28971547/
4 марта 2017, 18:09 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Чемпионат Турции. «Газиантепспор» с Кисляком в составе уступил «Бурсаспору»

«Газиантепспор» потерпел поражение от «Бурсаспора» в выездном поединке 23-го тура чемпионата Турции — 1:2. Белорусский хавбек гостей Сергей Кисляк отыграл весь матч.

Бурсаспор — Газиантепспор — 2:1

Голы: 0:1 — Марсиньо (6). 1:1 — Конук (7). 2:1 — Джон (94+).

На 6-й минуте Марсиньо (Газиантепспор) не реализовал пенальти. На 94-й минуте Баталиа (Бурсаспор) не реализовал пенальти. «Газиантепспор» замыкает таблицу чемпионата Турции, «Бурсаспор» идет на 7-м месте.

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