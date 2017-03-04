Чемпионат Турции. «Газиантепспор» с Кисляком в составе уступил «Бурсаспору»

Бурсаспор — Газиантепспор — 2:1

Голы: 0:1 — Марсиньо (6). 1:1 — Конук (7). 2:1 — Джон (94+).

На 6-й минуте Марсиньо (Газиантепспор) не реализовал пенальти. На 94-й минуте Баталиа (Бурсаспор) не реализовал пенальти. «Газиантепспор» замыкает таблицу чемпионата Турции, «Бурсаспор» идет на 7-м месте.