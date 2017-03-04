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4 марта 2017, 18:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» минимально обыграл «Экибастуз»

«Актобе» на сборах в Шымкенте победил ФК «Экибастуз» с минимальным счетом 1:0, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на пресс-службу актюбинского клуба.

<span class=error>Актобе</span> на сборах в <span class=error>Шымкенте</span> победил ФК Экибастуз с минимальным счетом 1:0 сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> актюбинского клуба. Увеличить
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Матч состоялся в рамках сбора в Шымкенте, где сейчас находятся актюбинская и экибастузская команды.

Автором единственного мяча в товарищеской встрече стал Кирилл Шестаков.

Актобе
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