«Актобе» минимально обыграл «Экибастуз»
«Актобе» на сборах в Шымкенте победил ФК «Экибастуз» с минимальным счетом 1:0, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на
пресс-службу актюбинского клуба.
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Матч состоялся в рамках сбора в Шымкенте, где сейчас находятся актюбинская и экибастузская команды.
Автором единственного мяча в товарищеской встрече стал Кирилл Шестаков.
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