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4 марта 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«МЮ» сыграл вничью с «Борнмутом», Ибрагимович не забил пенальти

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 1:1. В составе «МЮ» отличился экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо (23-я минута). У «Борнмута» гол забил Джошуа Кинг (40) с пенальти. На 45-й минуте с поля был удален игрок гостей Эндрю Сёрман. На 72-й минуте форвард хозяев Златан Ибрагимович не забил пенальти.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

4.03.2017 15:30 основной раунд: 27-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдди Хоуи
Голы
23′ Маркос Рохо (А. Валенсия) 5
17 Джошуа Кинг 40′
Нереализованные пенальти
72′ З. Ибрагимович 9
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Фил Джоунс 4
Маркос Рохо 5
Хуан Мануэль Мата 8
Антони Марсьяль 11
39′ Златан Ибрагимович 9
Поль Погба 6
70′ Люк Шоу 23
80′ Маркус Рэшфорд 19
70′ Уэйн Руни 10
Джесси Лингард 14
58′ 70′ Майкл Кэррик 16
Маруан Феллаини 27
1 Артур Боруц
15 Адам Смит
11 Чарли Дэниэлс
3 Стив Кук
24 Райан Фрэйзер
9 Беник Афобе
6 Эндрю Сермен 33′ 45′
8 Гарри Артер 13′
26 Тайрон Мингс 78′
38 Бэйли Каргилл
7 Марк Пью 45′
4 Дэн Гослинг 71′
17 Джошуа Кинг 88′
10 Макс Градель
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
15 Угловые 2
9 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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