«МЮ» сыграл вничью с «Борнмутом», Ибрагимович не забил пенальти

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 1:1. В составе «МЮ» отличился экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо (23-я минута). У «Борнмута» гол забил Джошуа Кинг (40) с пенальти. На 45-й минуте с поля был удален игрок гостей Эндрю Сёрман. На 72-й минуте форвард хозяев Златан Ибрагимович не забил пенальти.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» с 27 баллами располагается на 14-й строчке.