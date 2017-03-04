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4 марта 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе «Кайрата»

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Бывший нападающий петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе «Кайрата».

Бывший нападающий петербургского Зенита лондонского Арсенала и сборной России по футболу Андрей Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе Кайрата. Увеличить
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«Кайрат» в субботнем матче, который прошел в Алма-Ате, обыграл со счетом 2:0 «Астану». Аршавин, нанесший первый удар «Кайрата» по воротам соперника, провел на поле 71 минуту и был заменен на Иво Иличевича. На 60-й минуте Аршавин получил желтую карточку. Авторами голов стали Сесар Арзо (77-я минута) и Исламбек Куат (90+2).

«Кайрат» стал двукратным обладателем Суперкубка Казахстана.

Аршавин стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1».

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