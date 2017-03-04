Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе «Кайрата»
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Бывший нападающий петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе «Кайрата».
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«Кайрат» в субботнем матче, который прошел в
«Кайрат» стал двукратным обладателем Суперкубка Казахстана.
Аршавин стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1».
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