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4 марта 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» обыграл «Астану» и выиграл Суперкубок Казахстана

Алматинский и столичный клубы в третий раз разыгрывали между собой этот трофей.

Алматинский «Кайрат» обыграл «Астану» и выиграл Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла сегодня, 4 марта, в Алматы, и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата».

Первый опасный момент создали гости. Уже на четвертой минуте форвард «Астаны» Жуниор Кабананга после дальнего заброса продавил защитников и вошел в штрафную соперника, но его удар с левой ноги оказался немного неточным.

В последующем команды старались играть осторожно. При этом «Астана» чаще применяла дальние забросы, тогда как игроки «Кайрата» предпочитала короткий пас. Однако открыть счет в первом тайме командам так и не удалось.

В дебюте второго тайма лучший бомбардир двух последних розыгрышей КПЛ Жерар Гоу едва не открыл счет, но пробил мимо из выгодной ситуации.

Развязка матча наступила на 75-й минуте — Бауыржан Исламхан навесил с левого фланга в штрафную, где самым расторопным оказался Сезар Арзо, переправивший мяч в сетку ворот.

В самой концовке «Астана» едва не отыгралась, но Плотников переправил мяч на угловой. А уже в компенсированное время игроки «Кайрата» убежали в контратаку, которую точным ударом завершил Исламбек Куат..

Напомним, «Астана» и «Кайрат» в третий раз встречались за Суперкубок Казахстана. В 2015 году сильнее в серии послематчевых пенальти (3:2) был столичный клуб. В следующем году алматинцы вязли реванш, также победив по пенальти (5:4). В основное время команды голов не забили ни в 2015, ни в 2016 году.

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«Астана» — «Кайрат». В режиме «супер»

«Астана» — «Кайрат». В режиме «супер»

По сложившейся в последние годы традиции, футбольный сезон открывается в Казахстане поединком за Суперкубок между двумя сильнейшими клубными дружинами страны. Так будет и на этот раз — в принципиальнейшем противостоянии на алматинском «Центральном» сойдутся чемпион и обладатель Кубка Казахстана 2016 года «Астана» и нынешний владелец национального Суперкубка «Кайрат».
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