Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28968637/
4 марта 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Тотти может завершить карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти может завершить карьеру после текущего сезона. Об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

40-летний итальянец недоволен небольшим количеством игрового времени. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

40-летний итальянец недоволен небольшим количеством игрового времени. В частности, в проигранном «Ромой» матче против «Лацио» (0:2) в Кубке Италии на этой неделе Тотти сыграл четыре минуты.

Ранее сообщалось, что футболист намерен продлить контракт с «Ромой» еще на один сезон.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой», в составе которой он провел всю карьеру, становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и двукратным обладателем Суперкубка Италии. В текущем сезоне Тотти провел 19 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
4 марта

Глава UFC: бой Нурмагомедова мог состояться, если бы его команда сообщила об инциденте

Устюгов сбрил бороду по случаю успешного выступления на ЧМ

Крюков: Родченков сам "подсаживал" российских спортсменов на допинг