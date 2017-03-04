СМИ: Тотти может завершить карьеру по окончании сезона

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40-летний итальянец недоволен небольшим количеством игрового времени. В частности, в проигранном «Ромой» матче против «Лацио» (0:2) в Кубке Италии на этой неделе Тотти сыграл четыре минуты.

Ранее сообщалось, что футболист намерен продлить контракт с «Ромой» еще на один сезон.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой», в составе которой он провел всю карьеру, становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и двукратным обладателем Суперкубка Италии. В текущем сезоне Тотти провел 19 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.