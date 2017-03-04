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4 марта 2017, 11:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зидан гонится за «Барсой», Спаллетти за «Юве», Клопп и Венгер — за четверкой

«СЭ» анонсирует наиболее интересные матчи ближайших дней.

Зидан гонится за Барсой Спаллетти за Юве Клопп и Венгер — за четверкой - Фото Увеличить
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АНГЛИЯ: ВСПОМИНАЯ АРШАВИНА

Перед матчем между «Ливерпулем» и «Арсеналом» Mirror вспомнил наиболее запоминающиеся очные встречи этих команд в XXI веке. Издание не смогло выделить даже десятку — в рейтинг попали целых 19 потрясающих игр с закрученным сюжетом, в том числе и знаменитые 4:4 имени Андрея Аршавина.

Сейчас наверняка тоже будет что-то безбашенное. «Ливерпуль» и «Арсенал» в последние месяцы играют ужасно и уже выбыли из чемпионской гонки. Под давлением находятся и Юрген Клопп с Арсеном Венгером, но — вот парадокс! — при этом обоих западные СМИ называют в числе вероятных преемников Луиса Энрике в «Барселоне».

Дуэль Клоппа и Венгера можно назвать очередным последним шансом для обоих, но это будет и штампом, и преувеличением — ни немец, ни француз определенно не покинут Англию до конца сезона. Однако субботняя игра повлияет на гонку за попадание в Лигу чемпионов, а для ливерпульцев и лондонцев она крайне важна.

СОПЕРНИК «КРАСНОДАРА» НА «НОУ КАМП»

Луис Энрике уходит. Об этом пока еще тренер «Барселоны» публично объявил посреди недели. В тот же день сине-гранатовые впервые со стартового тура вернулись на вершину чемпионата Испании, хотя формально они все еще вторые — у «Реала» игра в запасе. Но в этом туре каталонцы могут стать первыми без всяких «хотя»: набравшая ход «Барселона» примет у себя «Сельту», которую год назад разбила со счетом 6:1. Правда, команду Луиса Энрике могут отвлекать мысли о предстоящей встрече с «ПСЖ», но и галисийцам на следующей неделе предстоит игра с «Краснодаром».

«Реалу», который в последних двух турах чудом не проиграл «Вильярреалу» и «Лас-Пальмас», уготована встреча с «Эйбаром». Баски в этом сезоне всерьез претендуют на место в Лиге Европы и даже «Реал» им не страшен — в первом круге в Мадриде была зафиксирована ничья. К тому же, участие Криштиану Роналду в субботней игре под вопросом. Но не потому, что португалец проехал на красный свет после игры с «Лас-Пальмас» — он не тренировался в последние два дня. Повлияет ли этот факт на исход встречи?

КТО ЗА «ЮВЕНТУСОМ»?

«Рома» и «Наполи» замечательно играют в последние месяцы и показывают прекрасные результаты. Но за «Ювентусом» ни те, ни другие никак не могут угнаться. Это касается не только серии А, но и Кубка Италии, где посреди недели команда Лучано Спаллетти уступила в римском дерби, а «Наполи» — как раз «Ювентусу». Неаполитанцы так сильно расстроились от того поражения, что даже пообещали выставить на ответную игру молодежный состав (по крайней мере такая информация мелькнула в местной прессе) — своеобразный знак протеста против неоднозначных решений арбитра Валери. Кто-то из обозленных болельщиков горько пошутил — на столбик ограды на площади Сан-Гаэтано наклеили лист с предупреждением: «Осторожно! Если вы споткнетесь, “Ювентус” пробьет пенальти!».

В субботу в Риме тоже будет жарко — обе команды максимально мотивированы и разъярены после кубковых поражений. Игра наверняка получится зрелищной и результативной.

ВЕЧНОЕ ДЕРБИ В СЕРБИИ

До матча между «Спартаком» и ЦСКА еще почти два месяца, но уже в субботу дружественные московским клубам «Црвена Звезда» и «Партизан» сыграют друг с другом в дерби номер 153. Гегемония черно-белых конца нулевых-начала десятых годов прервалась, и в последние полтора года в Сербии господствуют красно-белые. В прошлом сезоне «Црвена Звезда» выиграла чемпионат задолго до конца, а сейчас опережает «Партизан» на шесть очков, но у соратников ЦСКА есть отличная возможность сократить отставание от вечных соперников. Единственное поражение в чемпионате «Звезда» потерпела как раз от «Партизана», а он, в свою очередь, никому не проигрывает аж с августа. Встреча определенно будет горячей — как в прямом, так и в переносном смысле.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
4 марта, суббота
«Рома» — «Наполи». 17.00. Стадион «Олимпико».
«Эйбар» — «Реал». 18.15. Сиадион «Ипуруа».
«Црвена Звезда» — «Партизан». 20.00. Стадион «Райко Митич».
«Ливерпуль» — «Арсенал». 20.30. Стадион «Энфилд».
«Барселона» — «Сельта». 22.45. Стадион «Ноу Камп».
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