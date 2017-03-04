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4 марта 2017, 10:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Сделка по продаже «Милана» перенесена на 31 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сделка по продаже итальянского футбольного клуба «Милан» китайским инвесторам перенесена на 31 марта. Об этом сообщил вице-президент клуба Адриано Галлиани, слова которого приводит телеканал NBC.

Итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони намерена продать китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Сделка должна была состояться 3 марта, а ее сумма составить €320 млн, однако ране стало известно, что в данный момент китайские инвесторы не располагают озвученной суммой, они готовы купить клуб за €100 млн, но Берлускони отверг уменьшенное предложение.

«Условия договора не были выполнены, так что сделка не может быть закрыта на данный момент», — сказал Галлиани.

Кроме того, издание отмечает, что общая сумма сделки по продаже «Милана» оценивается в около €740 млн.

Компания «Фининвест» приобрела «Милан» в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. «Милан» находится на втором месте в списке самых богатых клубов Италии.

«Милан» занимает седьмое место в чемпионате страны после 26 туров.

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