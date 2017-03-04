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4 марта 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новый сезон китайской Суперлиги стартовал при пустых трибунах

3 марта в китайской Суперлиге матчем между «Гуйчжоу Чжичэн» и «Ляонин Хувин» стартовал новый сезон. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Интересно, что матч прошёл без зрителей на стадионе, вместимость которого составляет 52 888 человек.

«Гуйчжоу Чжичэн» был наказан закрытием трибун, после того как фанаты в прошлом сезоне выбежали на поле, празднуя выход команды в Суперлигу, сообщает Mirror.
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