Новый сезон китайской Суперлиги стартовал при пустых трибунах
3 марта в китайской Суперлиге матчем между «Гуйчжоу Чжичэн» и «Ляонин Хувин» стартовал новый сезон. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Интересно, что матч прошёл без зрителей на стадионе, вместимость которого составляет 52 888 человек.
«Гуйчжоу Чжичэн» был наказан закрытием трибун, после того как фанаты в прошлом сезоне выбежали на поле, празднуя выход команды в Суперлигу, сообщает Mirror.
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