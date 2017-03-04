Новый сезон китайской Суперлиги стартовал при пустых трибунах

Интересно, что матч прошёл без зрителей на стадионе, вместимость которого составляет 52 888 человек.



«Гуйчжоу Чжичэн» был наказан закрытием трибун, после того как фанаты в прошлом сезоне выбежали на поле, празднуя выход команды в Суперлигу, сообщает Mirror.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The first game of the new Chinese Super League season between Guizhou Zhicheng and Liaoning Whowin. <br><br>(? <a href="https://twitter.com/Matt_Furniss">@Matt_Furniss</a>) <a href="https://t.co/SqOoertYx4">pic.twitter.com/SqOoertYx4</a></p>— Footy (@Footy) <a href="https://twitter.com/Footy/status/837633886716833793">3 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>