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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28967059/
4 марта 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Прието помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Бетис»

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Бетисом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и закончилась со счётом 2:3.

Дубль в составе команды из Сан-Себастьяна оформил Хаби Прието, ещё один мяч забил Хон Орхильес. За севильский клуб голами отметились Айсса Манди и Арнальдо Антонио Санабрия.

«Реал Сосьедад» набрал 48 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» с 27 баллами в активе идёт 14-м.

3.03.2017 22:45 основной раунд: 26-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Бетис 2:3 Реал Сосьедад
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Санчес Виктор Эусебио Сакристан
Голы
16′ Аисса Манди (Д. Себальос) 23
65′ Антонио Санабрия (М. Рубен Кастро) 9
26 Хон Баутиста (А. Ильярраменди) 9′
10 Аргарате Хаби Прието (А. Одриосола) 26′
10 Аргарате Хаби Прието (М. Ойярсабаль) 72′
Составы
Антонио Адан 13
Рафаэль Наварро 2
Риса Дурмиси 14
55′ Херман Пеццела 20
Алин Тошка 21
Аисса Манди 23
90+4′ Дани Себальос 10
Мартин Рубен Кастро 24
67′ Петрос 5
79′ Санчес Родригес Хоакин 17
22′ Жона Мартен 8
Антонио Санабрия 9
87′ Дарко Брашанац 22
90+4′ Райан Донк 15
1 Херонимо Рульи
6 Иньиго Мартинес
19 Юри Берчиче 40′
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 78′
10 Аргарате Хаби Прието
11 Карлос Альберто Вела
16 Серхио Каналес 67′
18 Микель Ойярсабаль
17 Давид Сурутуса 82′
8 Эстебан Гранеро
26 Хон Баутиста 77′
32 Кевин Родригес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 6
7 Угловые 6
18 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
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