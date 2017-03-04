Дубль Прието помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Бетис»

Дубль в составе команды из Сан-Себастьяна оформил Хаби Прието, ещё один мяч забил Хон Орхильес. За севильский клуб голами отметились Айсса Манди и Арнальдо Антонио Санабрия.



«Реал Сосьедад» набрал 48 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» с 27 баллами в активе идёт 14-м.