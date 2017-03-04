Дубль Прието помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Бетис»
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Бетисом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и закончилась со счётом 2:3.
Дубль в составе команды из
«Реал Сосьедад» набрал 48 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Бетис» с 27 баллами в активе идёт 14-м.
|3.03.2017 22:45
|основной раунд: 26-й тур
|Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
|Бетис
|2:3
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
|Санчес Виктор
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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