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4 марта 2017, 1:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голевой пас Вальбуэна помог «Лиону» избежать поражения в матче с «Бордо»

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча, проходившая на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась вничью со счётом 1:1.

«Бордо» вышел вперёд на 16-й минуте — счёт открыл Валентин Вада. Отыграться «Лион» сумел на 79-й минуте — отличился Эмануэль Маммана, которому ассистировал бывший футболист московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, вышедший на замену на 59-й минуте.

В таблице французского первенства «Бордо» (43 очка) располагается на пятой строчке, а «Лион» (47 очков) занимает четвёртое место.

3.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Бордо 1:1 Лион
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жослен Гурвеннек Брюно Женезьо
Голы
16′ Валентин Вада 23
4 Эмануэль Маммана 79′
Составы
Седрик Каррассо 16
26′ Милан I Гаич 2
Диего Контенто 3
36′ Вукашин Йованович 4
90′ Николя Паллуа 5
Юнусс Санкаре 13
38′ Филипе Силва де Оливейра Малком 25
Франсуа Камано 11
Гаэтан Лаборд 24
57′ 80′ Жереми Тулалан 14
Ярослав Плашил 18
84′ Валентин Вада 23
Жереми Менез 7
1 Антони Лопеш
4 Эмануэль Маммана
5 Муктар Диакаби
15 Жереми Морель 4′
20 Рафаэл да Силва
8 Корантен Толиссо
29 Люка Тузар
10 Александр Ляказетт
9 Мемфис Депай 84′
12 Жордан Ферри 90′
18 Набиль Фекир 63′
27 Максвел Гнали Корне
21 Максим Гоналон 59′ 21′
28 Матье Вальбуэна 85′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 2
5 Угловые 4
21 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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