Голевой пас Вальбуэна помог «Лиону» избежать поражения в матче с «Бордо»
В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча, проходившая на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась вничью со счётом 1:1.
«Бордо» вышел вперёд на 16-й минуте — счёт открыл Валентин Вада. Отыграться «Лион» сумел на 79-й минуте — отличился Эмануэль Маммана, которому ассистировал бывший футболист московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, вышедший на замену на 59-й минуте.
В таблице французского первенства «Бордо» (43 очка) располагается на пятой строчке, а «Лион» (47 очков) занимает четвёртое место.
|3.03.2017 22:45
|основной раунд: 28-й тур
|Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Брюно Женезьо
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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