Голевой пас Вальбуэна помог «Лиону» избежать поражения в матче с «Бордо»

«Бордо» вышел вперёд на 16-й минуте — счёт открыл Валентин Вада. Отыграться «Лион» сумел на 79-й минуте — отличился Эмануэль Маммана, которому ассистировал бывший футболист московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, вышедший на замену на 59-й минуте.



В таблице французского первенства «Бордо» (43 очка) располагается на пятой строчке, а «Лион» (47 очков) занимает четвёртое место.