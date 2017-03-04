«РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом»

Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена — SGL-Арена» и закончилась со счётом 2:2.



Голами в составе хозяев отметились защитники Костас Стафилидис и Мартин Хинтереггер, за гостей мячи на свой счёт записали нападающий Тимо Вернер и защитник Мартин Комппер.



«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Аугсбург» с 28 баллами в активе идёт 12-м.