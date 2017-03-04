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4 марта 2017, 0:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом»

«РБ Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Аугсбургом» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена — SGL-Арена» и закончилась со счётом 2:2.

Голами в составе хозяев отметились защитники Костас Стафилидис и Мартин Хинтереггер, за гостей мячи на свой счёт записали нападающий Тимо Вернер и защитник Мартин Комппер.

«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Аугсбург» с 28 баллами в активе идёт 12-м.

3.03.2017 22:30 основной раунд: 23-й тур WWK Arena (SGL-Arena)
Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Мануэль Баум Ральф Хазенхюттль
Голы
19′ Костантинос Стафилидис 3
60′ Мартин Хинтереггер 36
11 Тимо Вернер (Н. Кейта) 25′
33 Марвин Комппер (Э. Форсберг) 52′
Составы
68′ Mapвин Хитц 35
Костантинос Стафилидис 3
Мартин Хинтереггер 36
Ку Джа Чхоль 19
Гойко Качар 20
45+2′ Доминик Кор 21
Рауль Бобадилья 25
Кевин Дансо 38
52′ Рафаэль Фрамбергер 32
Георг Тайгль 28
33′ 76′ Ян Моравек 14
Халил Алтынтоп 7
41′ 58′ Чи Дон Вон 22
Мориц Ляйтнер 5
32 Петер Гулачи
4 Вилли Орбан
20 Бенно Шмиц
23 Марсель Хальстенберг
33 Марвин Комппер
7 Марсель Забитцер
8 Наби Кейта 31′
10 Эмиль Форсберг
13 Штефан Ильзанкер 84′
11 Тимо Вернер
31 Диего Демме 83′
19 Оливер Берк
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 5
1 Угловые 6
15 Фолы 15
7 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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