«РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом»
«РБ Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Аугсбургом» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена — SGL-Арена» и закончилась со счётом 2:2.
Голами в составе хозяев отметились защитники Костас Стафилидис и Мартин Хинтереггер, за гостей мячи на свой счёт записали нападающий Тимо Вернер и защитник Мартин Комппер.
«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Аугсбург» с 28 баллами в активе идёт 12-м.
|3.03.2017 22:30
|основной раунд: 23-й тур
|WWK Arena (SGL-Arena)
|Аугсбург
|2:2
|РБ Лейпциг
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Мануэль Баум
|Ральф Хазенхюттль
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|15
|7
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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