Ибрагимович признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

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Как сообщает официальный сайт «МЮ», шведский форвард набрал 79% голосов болельщиков. Второе место в опросе занял армянский полузащитник Генрих Мхитарян (15%). Третье место досталось французскому хавбеку Полю Погба (6%).



Ибрагимович во второй раз в сезоне стал обладателем приза лучшему игроку месяца. В феврале 35-летний футболист забил 7 голов в 7 матчах, а его дубль в ворота «Саутгемптона» (3:2) принёс «МЮ» победу в Кубке лиги.