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4 марта 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

Нападающий Златан Ибрагимович признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале по версии болельщиков команды.

Нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в феврале по версии болельщиков команды. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт «МЮ», шведский форвард набрал 79% голосов болельщиков. Второе место в опросе занял армянский полузащитник Генрих Мхитарян (15%). Третье место досталось французскому хавбеку Полю Погба (6%).

Ибрагимович во второй раз в сезоне стал обладателем приза лучшему игроку месяца. В феврале 35-летний футболист забил 7 голов в 7 матчах, а его дубль в ворота «Саутгемптона» (3:2) принёс «МЮ» победу в Кубке лиги.

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