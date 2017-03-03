Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28966460/
3 марта 2017, 22:52 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Агент: Зозуля точно не вернется в «Райо Вальекано»

Такую информацию сообщил менеджер игрока, Владимир Кузьменко, как передает Footballua.tv.

Романа Зозули в <span class=error>Райо</span> Вальекано не будет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Насущные вопросы стороны решали на расстоянии — встретиться так и не удалось. Помогла им видеосвязь. Решение, к которому пришли Роман Зозуля и представители «Райо Вальекано» и «Бетис», следующее: мадридский клуб соглашается выполнять все финансовые условия в течение шести месяцев (именно столько должно была продолжаться арендное соглашение) и не настаивает, чтобы украинский форвард тренировался с командой.

Однако, главная цель Зозули — иметь игровую практику. Как вариант рассматривается возможность продолжения карьеры в США, где трансферное окно остается открытым в течение этого месяца.

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал, как проходят поиски новой команды для его подопечного.

«До понедельника должно решиться много вопросов как со стороны “Бетиса”, так и со стороны “Райо Валькано”. Что уже известно — в “Райо Вальекано” он не будет играть. Он всегда сможет вернуться для тренировок, но, к сожалению, не сможет играть. Мы работаем, чтобы найти другую команду, чтобы Роман смог играть. Так как уже есть разрешение от ФИФА на то, чтобы Роман играл за 4-ую команду в сезоне, мы в поиске», — рассказал агент.

Также он отметил, что на данный момент вариантов вообще никаких нет. Есть чемпионаты, где трансферные окна еще открыты, их и рассматривают.

«Пусть Роман спокойно тренируется, а мы работаем над поиском 4-ой команды. Сейчас он в Севилье с семьей, отдыхает до понедельника», — добавил Кузьменко.

Райо Вальекано
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

Португалия признала Голодомор в Украине 1930-х годов геноцидом

В ближайшее время будет объявлено о вызове Клименко в прокуратуру – Матиос

Секс – легальная работа: секс-работники просят своих клиентов-депутатов защитить их права