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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28966364/
3 марта 2017, 22:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Федерация футбола Франции вернула «Мецу» два очка в чемпионате страны

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Федерация футбола Франции (FFF) отменила снятие двух очков с «Меца» в чемпионате Франции, удовлетворив апелляцию команды, сообщает AFP.

«Мец» был лишен трех очков после инцидента в матче с «Лионом», состоявшемся 3 декабря. Игра была прервана после того, как болельщики «Меца» травмировали «файером» голкипера гостевой команды Антони Лопеша. Позже снятие одного очка было отменено, а в пятницу FFF удовлетворила апелляцию «Меца» по оставшимся двум баллам.

«Мец», в активе которого стало 30 очков, поднялся в турнирной таблице на две позиции — с 17-го на 15-е место. Матч с «Лионом» будет переигран 5 апреля при пустых трибунах.

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