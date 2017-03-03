Хуммельс готов помочь «Баварии» в матче с «Кёльном», Боатенг не сыграет

Вместе со всеми работал и защитник Жером Боатенг, получивший зелёный свет после контрольного обследования. Однако против «Кёльна» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» Боатенг не сыграет. «Он сможет сыграть против «Айнтрахта», — заявил главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.



Матч «Кёльн» — «Бавария» состоится в ближайшую субботу в Кёльне. Начало встречи — в 17:30 мск.