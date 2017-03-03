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3 марта 2017, 22:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хуммельс готов помочь «Баварии» в матче с «Кёльном», Боатенг не сыграет

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс, который в среду был заменён в перерыве четвертьфинального матча Кубка Германии с «Шальке» (3:0) в целях предосторожности, в пятницу тренировался в общей группе и готов сыграть с «Кёльном» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Вместе со всеми работал и защитник Жером Боатенг, получивший зелёный свет после контрольного обследования. Однако против «Кёльна» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» Боатенг не сыграет. «Он сможет сыграть против «Айнтрахта», — заявил главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.

Матч «Кёльн» — «Бавария» состоится в ближайшую субботу в Кёльне. Начало встречи — в 17:30 мск.

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