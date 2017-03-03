«Штутгарт» расстался с футболистом Гросскройцем, угодившим в больницу после драки

Согласно сообщению полиции, 28-летний мужчина, имя которого не называлось, был доставлен в больницу с сотрясением мозга после драки, произошедшей между двумя группами молодых людей в центре Штутгарта в ночь с понедельника на вторник. Сообщалось, что в больницу также был доставлен 16-летний молодой человек без видимых внешних повреждений, а еще четыре участника инцидента были арестованы.

«Мне не хочется иметь ничего общего с футболом до поры до времени. Я сделал ошибку, и мне очень жаль. Я принимаю последствия и сожалею, что мое время в “Штутгарте” подошло к концу таким образом», — заявил Гросскройц.

Главный тренер «Штутгарта» Ханнес Вольф заявил, что прекращение контракта с Гросскройцем было «единственным логичным шагом». «Это непростая ситуация для всех нас, но мы должны думать о будущем «Штутгарта», — подчеркнул Вольф.

«Штутгарт», вылетевший из бундеслиги (высший дивизион чемпионата Германии) по итогам прошлого сезона, после 22 туров с 47 очками возглавляет таблицу второй бундеслиги (второй дивизион), опережая на пять баллов идущий вторым «Ганновер».