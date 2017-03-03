Безусловно, суперкубковые поединки можно считать определенной прелюдией ко всему долгому сезону, и внимание болельщиков всего Казахстана будет в этот день приковано к сражению футбольных дружин двух столиц. Истосковавшиеся по родному футболу отечественные болельщики непременно уделят этому противостоянию особое внимание. И, очень хочется надеяться, футболисты, которые выйдут в эту субботу на поле, ожидания любителей вида спорта № 1 Казахстана намерены оправдать полностью.



Не стоит лишний раз и говорить, что противостояния двух сильнейших футбольных коллективов всегда являются лакомым блюдом для отечественных болельщиков. Обе команды провели в минувшее теперь уже межсезонье большой объем работы, чтобы предстать перед поклонниками игры миллионов во всей красе. Теперь «Астане» и «Кайрату» остается только не разочаровать болельщиков на самом старте отечественного футбольного сезона.



Очень интересно будет увидеть, в каком состоянии окажутся на старте сезона два гранда нашего футбола. Можно вспомнить, что именно в начале прошлогоднего чемпионата страны и решилась, по большому счету, судьба золотых его наград. Думается, сейчас все прекрасно понимают, что расслабляться в сезоне нельзя будет ни на секунду. И прекрасная возможность продемонстрировать, что они готовы работать в таком напряженном режиме, у «Астаны» и «Кайрата» будет в этом субботнем рандеву.



Алматинцы и гости южной столицы смогут в этом матче вживую, а остальные любители футбола страны — у экранов телевизоров, мониторов компьютеров и дисплеев мобильных девайсов, увидеть, наконец, игру новобранцев, пополнивших в это межсезонье составы двух лучших команд Казахстана. В составе хозяев поля могут принять участие в игре Иво Иличевич, а также имеющие опыт выступлений в рядах чемпиона страны Георгий Жуков и Елдос Ахметов, в свою очередь, в футболках столичной дружины есть шанс дебютировать у Аздрена Лулаку, Романа Муртазаева, Ивана Маевского. Учитывая, что летом и «Кайрату», и «Астане» предстоят весьма жаркие еврокубковые баталии, наверное, за новичками команд любители футбола и специалисты будут следить особенно пристально. Костяки своих команд клубам удалось сохранить, однако что теперь представляют из себя обновленные дружины, увидеть будет очень любопытно.



Поединок кайратовцев с гостями из столицы станет очередной тренерской дуэлью Кахабера Цхададзе и Станимира Стоилова. Наставники оппонентов успели уже прекрасно изучить тренерский стиль и методы работы друг друга, но, думается, к новому сезону каждый из них припас для другого пару-тройку, а то и более, сюрпризов. Что ж, посмотрим, как эти два специалиста подвели вверенные им дружины к началу сезону, и насколько боевые команды они успели подготовить за долгое футбольное межсезонье.



Итак…



4 марта. Алматы. Стадион «Центральный». 15:00. Матч за Суперкубок Казахстана. «Кайрат» (Алматы) — «Астана» (Астана). Все должно быть супер!