Андрей Аршавин: Тимощук был одним из ключевых игроков «Кайрата»

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10 февраля украинский футболист объявил о завершении карьеры.

— В конце 16 года состав «Кайрата» покинул Анатолий Тимощук. После ухода экс-зенитовца из команды лично вам будет легче играть или тяжелее?

— Думаю, что Толя был одним из ключевых и системообразующих игроков. Естественно, его отсутствие может сказаться на игре команды, но я надеюсь, что футболисты, которые будут действовать в его зоне, сделают все, чтобы играть как можно лучше.

— Вы уже почти год в «Кайрате», с кем из клуба вам проще всего было найти общий язык?