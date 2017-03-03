Андрей Аршавин: Тимощук был одним из ключевых игроков «Кайрата»
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что отсутствие хавбека Анатолия Тимощука может повлиять на выступление команды, информирует
пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана.
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Видимо, что-то случилось...
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10 февраля украинский футболист объявил о завершении карьеры.
— В конце 16 года состав «Кайрата» покинул Анатолий Тимощук. После ухода
— Думаю, что Толя был одним из ключевых и системообразующих игроков. Естественно, его отсутствие может сказаться на игре команды, но я надеюсь, что футболисты, которые будут действовать в его зоне, сделают все, чтобы играть как можно лучше.
— Вы уже почти год в «Кайрате», с кем из клуба вам проще всего было найти общий язык?
— Со всеми ребятами хорошие отношения, с
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