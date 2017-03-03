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3 марта 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Андрей Аршавин: Тимощук был одним из ключевых игроков «Кайрата»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что отсутствие хавбека Анатолия Тимощука может повлиять на выступление команды, информирует пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана.

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10 февраля украинский футболист объявил о завершении карьеры.

— В конце 16 года состав «Кайрата» покинул Анатолий Тимощук. После ухода экс-зенитовца из команды лично вам будет легче играть или тяжелее?

— Думаю, что Толя был одним из ключевых и системообразующих игроков. Естественно, его отсутствие может сказаться на игре команды, но я надеюсь, что футболисты, которые будут действовать в его зоне, сделают все, чтобы играть как можно лучше.

— Вы уже почти год в «Кайрате», с кем из клуба вам проще всего было найти общий язык?

— Со всеми ребятами хорошие отношения, с кем-то общаюсь больше, с кем-то меньше. Чувствую себя комфортно, со всеми шутим, подшучиваем друг над другом, поэтому проблем в отношениях с коллективом у меня нет.

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