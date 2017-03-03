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3 марта 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Энрике: После объявления о решении покинуть «Барселону» мне стало немного легче

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, что чувствует после того, как объявил о своём уходе из каталонского клуба по окончании сезона.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> рассказал что чувствует после того как объявил о своём уходе из каталонского клуба по окончании сезона. Увеличить
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О своём решении наставник объявил 1 марта после победного матча 25-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (6:1).

«Как чувствую себя после того, как объявил об уходе из клуба? Я остался прежним, но сейчас мне немного легче. Не хочу говорить о будущем тренере команды. Буду просто наслаждаться тремя оставшимися месяцами в команде, пытаясь дать лучшее своим игрокам», — приводит слова Энрике Marca.

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