Хосеп Гвардиола: Компани и Коларов восстановились после травм
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Сандерленда» в чемпионате Англии. Также он сообщил, что защитники Венсан Компани и Александар Коларов вернулись в строй после травм.
«Коларов восстановился. Венсану было трудно в последнее время, но на тренировке он получил небольшое повреждение, серьезной травмы не было. Вчера Компани тренировался с нами: он готов вернуться в команду. Надеюсь, он будет с нами в последние месяцы сезона», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Также тренер отметил, что не ждет легкой прогулки в матче против «Сандерленда».
«Сезон проходит
Все оставшиеся матчи сезона будут как финал: для нас, для команд, которые борются за место в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и АПЛ. До конца сезона все матчи будут трудными, — отметил специалист.
Матч «Сандерленд» — «Манчестер Сити» состоится 5 марта. Начало в 19:00 по Москве.
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