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3 марта 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечение

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что поклонникам «шмелей» придется долго ждать возвращения в строй полузащитника Марио Гетце.

Ранее стало известно, что игрок сборной Германии пропустит остаток сезона из-за нарушение обмена веществ.

«Ему нужен отдых, внимание и уход. Гетце понадобится много времени на лечение, но когда Марио вернется в строй, он снова станет важной частью нашей команды», — сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

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