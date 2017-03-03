Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечение

Ранее стало известно, что игрок сборной Германии пропустит остаток сезона из-за нарушение обмена веществ.

«Ему нужен отдых, внимание и уход. Гетце понадобится много времени на лечение, но когда Марио вернется в строй, он снова станет важной частью нашей команды», — сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.