СМИ: Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

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Решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации. Кроме того, 27-летний полузащитник оштрафован на 600 евро, а «Реал» — на 700. Сообщается, что мадридский клуб обжалует решение.

Бэйл в начале второго тайма получил желтую карточку за нарушение правил, а затем ответил на провокацию со стороны соперника и был удален с поля.

«Реал» занимает с 56 очками второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая на один балл от «Барселоны» и имея игру в запасе.