СМИ: Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл дисквалифицирован на два матча национального чемпионата после удаления в матче 25-го тура, в котором мадридский клуб дома сыграл вничью «Лас-Пальмосом» (3:3). Об этом сообщает испанское издание AS.
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Решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации. Кроме того, 27-летний полузащитник оштрафован на 600 евро, а «Реал» — на 700. Сообщается, что мадридский клуб обжалует решение.
Бэйл в начале второго тайма получил желтую карточку за нарушение правил, а затем ответил на провокацию со стороны соперника и был удален с поля.
«Реал» занимает с 56 очками второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая на один балл от «Барселоны» и имея игру в запасе.