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3 марта 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Чезаре Пранделли: «Наполи» показывает лучший футбол в Европе

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли выразил мнение, что «Наполи» играет в лучший футбол в Европе. При этом, по словам Пранделли, неаполитанской команде не хватает зрелости.

— «Наполи» переживает небольшой спад, но он только психологический, — приводит Football Italia слова Пранделли. — «Наполи» — выдающаяся команда, которая, вероятно, играет в лучший футбол в Европе. Но ей не хватает зрелости, потому что «Наполи» не знает, как справляться с разными тяжелыми отрезками сезона, команда очень молодая.

Противостояние «Ромы» и «Наполи»? Обе команды показывают отличный футбол, на них интересно смотреть, это будет увлекательный матч.

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