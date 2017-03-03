Чезаре Пранделли: «Наполи» показывает лучший футбол в Европе

— «Наполи» переживает небольшой спад, но он только психологический, — приводит Football Italia слова Пранделли. — «Наполи» — выдающаяся команда, которая, вероятно, играет в лучший футбол в Европе. Но ей не хватает зрелости, потому что «Наполи» не знает, как справляться с разными тяжелыми отрезками сезона, команда очень молодая.

Противостояние «Ромы» и «Наполи»? Обе команды показывают отличный футбол, на них интересно смотреть, это будет увлекательный матч.