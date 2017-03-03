Артем Федецкий: Развитие карьеры в России для меня недопустимо
Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, что ему предлагали зарплату 1,8 миллиона евро за сезон в России. Футболист сборной Украины подчеркнул, что не собирается продолжать карьеру в российской
премьер-лиге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали — 1,8 миллиона евро за сезон, — цитирует Tribuna Федецкого. — Но такое развитие карьеры в России для меня недопустимо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter