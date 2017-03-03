Артем Федецкий: Развитие карьеры в России для меня недопустимо

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— В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали — 1,8 миллиона евро за сезон, — цитирует Tribuna Федецкого. — Но такое развитие карьеры в России для меня недопустимо.