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3 марта 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Артем Федецкий: Развитие карьеры в России для меня недопустимо

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, что ему предлагали зарплату 1,8 миллиона евро за сезон в России. Футболист сборной Украины подчеркнул, что не собирается продолжать карьеру в российской премьер-лиге.

Защитник Дармштадта Артем <span class=error>Федецкий</span> рассказал что ему предлагали зарплату 18 миллиона евро за сезон в России. Увеличить
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— В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали — 1,8 миллиона евро за сезон, — цитирует Tribuna Федецкого. — Но такое развитие карьеры в России для меня недопустимо.

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