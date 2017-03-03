«Крумкачы» подписали футболиста московского ЦСКА Романа Кривулькина
Футбольный клуб Крумкачы подписал защитника московского ЦСКА Романа Кривулькина. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 2,5 года.
Футболист родился в Беларуси и до шести лет жил в деревне Лесуны. После чего переехал в
Любопытно, что Роман Кривулькин, в профиле которого на официальном сайте армейцев значится российское гражданство, считает себя на 100 процентов белорусом и намерен выступать только за нашу сборную.
— Я давно решил, что буду выступать только за сборную Беларуси. Каждый футболист должен играть за команду страны, в которой родился. Мне непонятно, когда в сборную России вызывают бразильца.