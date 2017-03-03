«Крумкачы» подписали футболиста московского ЦСКА Романа Кривулькина

Футболист родился в Беларуси и до шести лет жил в деревне Лесуны. После чего переехал в Санкт-Петербург, где занимался в СДЮШОР Зенит. В 2015 году Кривулькин перебрался в молодежную команду московского ЦСКА, где и выступал до последнего времени. Левый защитник провел 48 матчей в молодежном чемпионате России, в которых отметился одним забитым голом. В последнее время он неоднократно привлекался к тренировкам с основной командой ЦСКА.

Любопытно, что Роман Кривулькин, в профиле которого на официальном сайте армейцев значится российское гражданство, считает себя на 100 процентов белорусом и намерен выступать только за нашу сборную.