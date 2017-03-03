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3 марта 2017, 17:41 | Футбол: Зарубежный | СБ - Беларусь сегодня

«Крумкачы» подписали футболиста московского ЦСКА Романа Кривулькина

Футбольный клуб Крумкачы подписал защитника московского ЦСКА Романа Кривулькина. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 2,5 года.

Футболист родился в Беларуси и до шести лет жил в деревне Лесуны. После чего переехал в Санкт-Петербург, где занимался в СДЮШОР Зенит. В 2015 году Кривулькин перебрался в молодежную команду московского ЦСКА, где и выступал до последнего времени. Левый защитник провел 48 матчей в молодежном чемпионате России, в которых отметился одним забитым голом. В последнее время он неоднократно привлекался к тренировкам с основной командой ЦСКА.

Любопытно, что Роман Кривулькин, в профиле которого на официальном сайте армейцев значится российское гражданство, считает себя на 100 процентов белорусом и намерен выступать только за нашу сборную.

— Я давно решил, что буду выступать только за сборную Беларуси. Каждый футболист должен играть за команду страны, в которой родился. Мне непонятно, когда в сборную России вызывают бразильца. По-моему, это полный бред. Но не буду скрывать, в свое время я ездил на сборы юношеской сборной России, однако не принимал участия в официальных матчах. Отказался бы от вызова на официальную встречу, если бы его получил, — цитирует новобранца воронов Трибуна.

Крумкачи
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