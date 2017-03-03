Конте заявил, что у него не было предложения от «Интера»

Об этом наставник синих сообщил журналистам на сегодняшней пресс-конференции.



Ранее была информация, что китайские владельцы миланского клуба предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон. Отмечалось, что итальянский специалист согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с € 11 млн было повышено до € 15 млн.



Позже Конте признался, что хочет работать с лондонским клубом как можно дольше и «построить что-то важное».



Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном. Под его руководством синие после 26 туров занимают первое место в чемпионате Англии.