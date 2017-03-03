Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28963366/
3 марта 2017, 17:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте заявил, что у него не было предложения от «Интера»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что к нему не поступало предложения от «Интера», как об этом сообщалось в итальянских СМИ.

Об этом наставник синих сообщил журналистам на сегодняшней пресс-конференции.

Ранее была информация, что китайские владельцы миланского клуба предложили итальянскому специалисту контракт на четыре года с окладом € 15 млн за сезон. Отмечалось, что итальянский специалист согласился перейти в «Интер» после того, как предложение с € 11 млн было повышено до € 15 млн.

Позже Конте признался, что хочет работать с лондонским клубом как можно дольше и «построить что-то важное».

Конте возглавил «Челси» перед нынешним сезоном. Под его руководством синие после 26 туров занимают первое место в чемпионате Англии.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»