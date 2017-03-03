Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

Футболист был дисквалифицирован за удаление в поединке с «Лас-Пальмасом» (3:3), который состоялся в 25-м туре чемпионата Испании.



На 47-й минуте Гарет Бэйл получил жёлтую карточку за нарушение правил против Виеры, после чего ответил на провокацию со стороны соперника и был удалён с поля. Marca сообщает, что валлиец решением контрольно-дисциплинарного комитета был дисквалифицирован на два матча.



Таким образом, 27-летний футболист не сыграет против «Эйбара» и «Бетиса». «Реал» собирается подать апелляцию на это решение.