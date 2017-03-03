Хендерсон и Старридж против «Арсенала» не сыграют, Ловрен может выйти на поле

Деян Ловрен восстановился после повреждения и готов выйти на поле, в то время как Джордан Хендерсон и Дэниел Старридж игру пропустят.



«Джордан продолжает восстанавливаться, но скоро он вернётся в строй. Деяна мы увидим, но пока не знаю, с первых минут или нет. Он провёл не так много тренировок, поэтому какие-то опасения есть.



Старридж? Нет, он не тренируется. Он был очень болен, теперь у него проблемы с мышцами бедра. Дэниел проходит реабилитацию. На следующей неделе он должен вернуться в строй. Он тренируется, но не в общей группе», — цитирует Клоппа Mirror.



Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» начнётся в 20:30 мск.