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3 марта 2017, 16:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сезон в чемпионате Китая стартовал матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин»

Сегодня, 3 марта, в чемпионате Китая матчем между «Гуйчжоу Чжичэн» и «Ляонин Хувин» стартовал новый сезон.

Встреча завершилась ничьей 1:1, причём оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

В составе хозяев поля с пенальти отличился сербский нападающий Никица Елавич, а у гостей голом отметился замбийский форвард Джеймс Чаманга.

Завтра первый тур продолжится ещё тремя матчами: «Гуанчжоу Фули» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» — «Чанчунь Ятай» и «Шаньдун Лунэн» -«Тяньцзинь Тэда».
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