Встреча завершилась ничьей 1:1, причём оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.



В составе хозяев поля с пенальти отличился сербский нападающий Никица Елавич, а у гостей голом отметился замбийский форвард Джеймс Чаманга.



Завтра первый тур продолжится ещё тремя матчами: «Гуанчжоу Фули» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» — «Чанчунь Ятай» и «Шаньдун Лунэн» -«Тяньцзинь Тэда».