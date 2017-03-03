Сезон в чемпионате Китая стартовал матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин»
Сегодня, 3 марта, в чемпионате Китая матчем между «Гуйчжоу Чжичэн» и «Ляонин Хувин» стартовал новый сезон.
Встреча завершилась ничьей 1:1, причём оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.
В составе хозяев поля с пенальти отличился сербский нападающий Никица Елавич, а у гостей голом отметился замбийский форвард Джеймс Чаманга.
Завтра первый тур продолжится ещё тремя матчами: «Гуанчжоу Фули» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» — «Чанчунь Ятай» и «Шаньдун Лунэн» -«Тяньцзинь Тэда».
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