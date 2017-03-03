— Андрей, вы впервые провели межсезонье вместе с «Кайратом». Как оцените работу на УТС?

— Работаем, тренируемся, ничего необычного нет. Просто стараемся выполнять все задания, которые дают нам тренеры.

— На сборах так и не удалось забить. Расстраиваетесь ли Вы по этому поводу или же не ставите голы во главу угла?

— Хотелось бы забить, конечно. Расстроен, что так и не удалось забить на сборах, хотя были моменты и эпизоды, но я не смог их реализовать. В этом я виноват сам.

— В матче против «Локомотива» из Пловдива был реальный шанс отличиться, почему не сыграли в том эпизоде проще, а решили обыграть вратаря?

— Хотел убрать голкипера под себя, думал, что он будет прыгать, но он оказался хитрее. Вратарь не стал прыгать, а выбил мяч ногой.

— В прошлом сезоне Вам удалось забить 11 голов. Какую планку ставите перед собой в новом сезоне?

— Никаких планов не ставлю. Для меня главное, чтобы «Кайрат» стал чемпионом, хотя это важно не только для меня. При этом абсолютно неважно, сколько я смогу забить или не забить.

— В конце 16 года состав «Кайрата» покинул Анатолий Тимощук. После ухода экс-зенитовца из команды лично Вам будет легче играть или тяжелее?

— Думаю, что Толя был одним из ключевых и системообразующих игроков. Естественно, его отсутствие может сказаться на игре команды, но я надеюсь, что футболисты, которые будут действовать в его зоне, сделают все, чтобы играть как можно лучше.

— Кого можете назвать конкурентом «Кайрата» по борьбе за медали и почему?

— Думаю, что главные конкуренты те же — это чемпион страны «Астана». Как мне кажется, «Тобол» сейчас усилился и выглядит крепкой командой, еще в «Актобе» подбирается интересный состав.

— Состав «Астаны» на время покинул Каньяс, можно ли сказать, что уход колумбийца упростит задачу «Кайрата» в Суперкубке и чемпионате?

— Каньяс был одним из ключевых игроков «Астаны», но его место занял не менее квалифицированный игрок Маевский. Мне больше нечего добавить, у «Астаны» все тот же состав, который был чемпионским. В любом случае, нам будет сложно бороться с этой командой — легко точно не будет. Будем стараться, чтобы на этот раз их обогнать, и у них, я думаю, тоже нет желания пропускать нас вперед.

— Суперкубок вновь пройдет в Алматы, не боитесь, что погода снова может спутать карты «Кайрату»?

— Это будет фантастика, если снова пойдет снег и будет снегопад (улыбается). Если такое произойдет, то судьба посмеется над нами во второй раз. Я надеюсь, что этого не случится и все пройдет в хороших условиях.

— У «Кайрата» очень много исполнителей в средней линии, но явная нехватка нападающих. Может ли это помешать команде добиться поставленных целей в сезоне?

— Мне кажется, что нам нужен еще один нападающий. В клубе это понимают и думаю, что сейчас ведется поиск игрока в атаку. Надеюсь, что все получится и мы возьмем еще одного сильного нападающего к нам в команду.

— Вы уже почти год в «Кайрате», с кем из клуба Вам проще всего было найти общий язык?

— Со всеми ребятами хорошие отношения, с кем-то общаюсь больше, с кем-то меньше. Чувствую себя комфортно, со всеми шутим, подшучиваем друг над другом, поэтому проблем в отношениях с коллективом у меня нет.

— В «Кайрате» вы еще не выиграли ни одного трофея, как настраиваете себя на предстоящий Суперкубок?

— Настраиваюсь сделать все, чтобы команда победила. Конечно же, мне очень хочется наконец завоевать первый трофей вместе с «Кайратом».

— За год в «Кайрате» у вас уже определенно сформировалось мнение относительно КПЛ. Многие считают, что тут превалирует атлетичный футбол, а как Вы можете охарактеризовать казахстанский чемпионат?

— «Астану» я бы охарактеризовал как команду, которая имеет крепкую оборону и играет на контратаках. «Ордабасы» — это такие злые и дерзкие ребята, которые могут тебя отлупить. В «Актобе» в прошлом году была собрана молодая команда, которая хотела играть в футбол, но у них не все получалось. «Окжетпес» — это такая казахстанская «Барселона», которая много владела мячом, старался играть в мелкий пас, много комбинаций, но обо всем казахстанском футболе мне сложно сказать.

— Насколько реально «Кайрату» попасть в групповой этап Лиги Европы?

— Я думаю, что все мы этого хотим. Насколько это реально? Конечно же, это реально, но нужно будет смотреть летом какой у нас будет состав, сумеем ли мы укрепиться, насколько мы будем сыграны, и кто нам попадется на жеребьевке. Я думаю, что нам нужно меньше об этом говорить, а больше делать, улучшать свою игру.

Матч между «Кайратом» и «Астаной» за Суперкубок пройдет 4 марта в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 15:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport.