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3 марта 2017, 16:03 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

БИИК обыграл сборную России

На сборах в Турции ЖФК «БИИК-Казыгурт» провел встречу с российским коллективом, сообщает Prosports.kz.

Шымкентский БИИК в очередном товарищеском матче на сборах в турецком Сиде одержал победу. Подопечные Калояна Петкова в этот раз встретились лицом к лицу со сборной России (U-17). Матч закончился со счетом 2:1 в пользу шымкентского клуба. Стоит отметить, что двумя голами отметилась футболистка БИИКа Сауле Карибаева. Ворота «БИИК-Казыгурта» единожды поразила 17-летний полузащитник Дарья Бойко.

Напомним, БИИК также провел игры с датским БСФ и турецким «Антальяспор».

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