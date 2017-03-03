БИИК обыграл сборную России
На сборах в Турции ЖФК «БИИК-Казыгурт» провел встречу с российским коллективом, сообщает Prosports.kz.
Шымкентский БИИК в очередном товарищеском матче на сборах в турецком Сиде одержал победу. Подопечные Калояна Петкова в этот раз встретились лицом к лицу со сборной России (U-17). Матч закончился со счетом 2:1 в пользу шымкентского клуба. Стоит отметить, что двумя голами отметилась футболистка БИИКа Сауле Карибаева. Ворота «БИИК-Казыгурта» единожды поразила 17-летний полузащитник Дарья Бойко.
Напомним, БИИК также провел игры с датским БСФ и турецким «Антальяспор».
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