Календарь чемпионата Беларуси-2017. Когда планировать поход на футбол
27-й национальный чемпионат в высшей лиге, Суперкубок и Кубок Беларуси, еврокубки, матчи сборных — полный календарь сезона-2017.
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СУПЕРКУБОК
11 марта, суббота
КУБОК-2016/17
¼ финала. Первые матчи
12 марта, воскресенье
Динамо (Минск) — Динамо (Брест)
Локомотив (Гомель, Д2) — Шахтер (Солигорск)
15 марта, среда
Минск — БАТЭ
¼ финала. Повторные матчи
18 марта, суббота
Динамо Бр — Динамо Мн
Шахтер — Локомотив
19 марта, воскресенье
Слуцк — Торпедо-БелАЗ
БАТЭ — Минск
СБОРНЫЕ
25 марта, суббота
Отборочный матч чемпионата мира Швеция — Беларусь
28 марта, вторник
Товарищеский матч национальных сборных Македония — Беларусь
ТУР 1
1 апреля, суббота
Гомель — БАТЭ
Днепр (Могилев) — Динамо Мн
Городея — Шахтер
Минск — Динамо Бр
2 апреля, воскресенье
Крумкачы (Минск) — Витебск
*Нафтан (Новополоцк) — Слуцк
Неман (Гродно) — Славия (Мозырь)
КУБОК-2016/17
5 апреля, среда
½ финала. Первые матчи
ТУР 2
8 апреля, суббота
Славия — Городея
Ислочь — Неман
Витебск — Днепр
9 апреля, воскресенье
БАТЭ — Минск
Динамо Мн — Нафтан
Шахтер — Гомель
Крумкачы — Динамо Бр
10 апреля, понедельник
Слуцк — Торпедо-БелАЗ
ТУР 3
14 апреля, пятница
Днепр — Крумкачы
Нафтан — Витебск
15 апреля, суббота
Динамо Бр — БАТЭ
Неман — Слуцк
Городея — Ислочь
Гомель — Славия
Минск — Шахтер
ТУР 4
21 апреля, пятница
Крумкачы — БАТЭ
Витебск — Торпедо-БелАЗ
22 апреля, суббота
Шахтер — Динамо Бр
Динамо Мн — Неман
Днепр — Нафтан
23 апреля, воскресенье
Славия — Минск
Ислочь — Гомель
*Слуцк — Городея
КУБОК-2016/17
26 апреля, среда
½ финала. Повторные матчи
ТУР 5
29 апреля, суббота
Нафтан — Крумкачы
Неман — Витебск
Гомель — Слуцк
Минск — Ислочь
30 апреля, воскресенье
БАТЭ — Шахтер
Городея — Динамо Мн
Динамо Бр — Славия
ТУР 6
5 мая, пятница
Ислочь — Динамо Бр
Витебск — Городея
6 мая, суббота
Славия — БАТЭ
Слуцк — Минск
Динамо Мн — Гомель
7 мая, воскресенье
Крумкачы — Шахтер
Днепр — Неман
Нафтан — Торпедо-БелАЗ
ТУР 7
10 мая, среда
БАТЭ — Ислочь
Гомель — Витебск
Минск — Динамо Мн
Динамо Бр — Слуцк
11 мая, четверг
Неман — Нафтан
Городея — Днепр
Шахтер — Славия
ТУР 8
14 мая, воскресенье
Слуцк — БАТЭ
Динамо Мн — Динамо Бр
Витебск — Минск
15 мая, понедельник
Ислочь — Шахтер
Днепр — Гомель
Нафтан — Городея
16 мая, вторник
Крумкачы — Славия
ТУР 9
20 мая, суббота
БАТЭ — Динамо Мн
Динамо Бр — Витебск
Шахтер — Слуцк
Гомель — Нафтан
21 мая, воскресенье
Неман — Крумкачы
*Городея — Торпедо-БелАЗ
*Минск — Днепр
Славия — Ислочь
ТУР 10
24 мая, среда
Матчи с участием финалистов Кубка Беларуси
ТУР 10
26 мая, пятница
Витебск — БАТЭ
Крумкачы — Ислочь
Неман — Городея
27 мая, суббота
Слуцк — Славия
Динамо Мн — Шахтер
Днепр — Динамо Бр
Нафтан — Минск
КУБОК-2016/17
28 мая, воскресенье
Финальный матч
СБОРНЫЕ
1 июня, четверг
Товарищеский матч национальных сборных Швейцария — Беларусь
ТУР 11
2 июня, пятница
Гомель — Неман
3 июня, суббота
БАТЭ — Днепр
Городея — Крумкачы
Славия — Динамо Мн
Ислочь — Слуцк
3 июня, воскресенье
Минск — Торпедо-БелАЗ
Динамо Бр — Нафтан
Шахтер — Витебск
СБОРНЫЕ
7 июня, среда
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Сан-Марино
9 июня, пятница
Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Болгария
12 июня, понедельник
Товарищеский матч национальных сборных Беларусь — Новая Зеландия
ТУР 12
15 июня, четверг
Крумкачы — Слуцк
Городея — Гомель
Неман — Минск
16 июня, пятница
Нафтан — БАТЭ
Динамо Мн — Ислочь
Днепр — Шахтер
17 июня, суббота
Витебск — Славия
ТУР 13
20 июня, вторник
БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
Шахтер — Нафтан
Слуцк — Динамо Мн
Гомель — Крумкачы
Минск — Городея
21 июня, среда
Динамо Бр — Неман
Славия — Днепр
Ислочь — Витебск
ТУР 14
24 июня, суббота
Крумкачы — Динамо Мн
Гомель — Минск
25 июня, воскресенье
Неман — БАТЭ
Городея — Динамо Бр
Витебск — Слуцк
26 июня, понедельник
Днепр — Ислочь
Нафтан — Славия
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Первые матчи 1-го квалификационного раунда
29 июня, четверг
Лига Европы. Первые матчи 1-го квалификационного раунда
ТУР 15
1 июля, суббота
БАТЭ — Городея
Динамо Бр — Гомель
Ислочь — Нафтан
Слуцк — Днепр
2 июля, воскресенье
Минск — Крумкачы
Шахтер — Неман
Славия — Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн — Витебск
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Повторные матчи 1-го квалификационного раунда
6 июля, четверг
Лига Европы. Повторные матчи 1-го квалификационного раунда
КУБОК-2017/18
1/16 финала
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Первые матчи 2-го квалификационного раунда
13 июля, четверг
Лига Европы. Первые матчи 2-го квалификационного раунда
Лига чемпионов. Повторные матчи 2-го квалификационного раунда
20 июля, четверг
Лига Европы. Повторные матчи 2-го квалификационного раунда
КУБОК-2017/18
1/8 финала
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Первые матчи 3-го квалификационного раунда
27 июля, четверг
Лига Европы. Первые матчи 3-го квалификационного раунда
ТУР 16
29 июля, суббота
БАТЭ — Гомель
Витебск — Крумкачы
Ислочь — Торпедо-БелАЗ
Славия — Неман
30 июля, воскресенье
Динамо Мн — Днепр
Шахтер — Городея
Динамо Бр — Минск
31 июля, понедельник
Слуцк — Нафтан
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Повторные матчи 3-го квалификационного раунда
3 августа, четверг
Лига Европы. Повторные матчи 3-го квалификационного раунда
ТУР 17
5 августа, суббота
Городея — Славия
Днепр — Витебск
Динамо Бр — Крумкачы
6 августа, воскресенье
Минск — БАТЭ
Неман — Ислочь
7 августа, понедельник
Гомель — Шахтер
Нафтан — Динамо Мн
ТУР 18
11 августа, пятница
БАТЭ — Динамо Бр
Ислочь — Городея
12 августа, суббота
Крумкачы — Днепр
Слуцк — Неман
Витебск — Нафтан
13 августа, воскресенье
Динамо Мн — Торпедо-БелАЗ
Славия — Гомель
Шахтер — Минск
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Первые матчи раунда плей-офф
17 августа, четверг
Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф
ТУР 19
18 августа, пятница
Гомель — Ислочь
Нафтан — Днепр
19 августа, суббота
БАТЭ — Крумкачы
Городея — Слуцк
20 августа, воскресенье
Динамо Бр — Шахтер
Минск — Славия
Неман — Динамо Мн
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Повторные матчи раунда плей-офф
24 августа, четверг
Лига Европы. Повторные матчи раунда плей-офф
ТУР 20
25 августа, пятница
Крумкачы — Нафтан
Днепр — Торпедо-БелАЗ
26 августа, суббота
Витебск — Неман
Слуцк — Гомель
Ислочь — Минск
27 августа, воскресенье
Шахтер — БАТЭ
Динамо Мн — Городея
Славия — Динамо Бр
СБОРНЫЕ
31 августа, четверг
Отборочный матч чемпионата мира Люксембург — Беларусь
1 сентября, пятница
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Греция
3 сентября, воскресенье
Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Швеция
5 сентября, вторник
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Чехия — Беларусь
ТУР 21
8 сентября, пятница
Гомель — Динамо Мн
9 сентября, суббота
БАТЭ — Славия
Шахтер — Крумкачы
10 сентября, воскресенье
Динамо Бр — Ислочь
Минск — Слуцк
Городея — Витебск
11 сентября, понедельник
Неман — Днепр
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Первый тур групповых турниров
14 сентября, четверг
Лига Европы. Первый тур групповых турниров
ТУР 22
16 сентября, суббота
Крумкачы — Торпедо-БелАЗ
Днепр — Городея
Витебск — Гомель
17 сентября, воскресенье
Ислочь — БАТЭ
Нафтан — Неман
Слуцк — Динамо Бр
Славия — Шахтер
18 сентября, понедельник
Динамо Мн — Минск
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
20 сентября, среда
ТУР 23
22 сентября, пятница
Гомель — Днепр
Динамо Бр — Динамо Мн
23 сентября, суббота
БАТЭ — Слуцк
Шахтер — Ислочь
Неман — Торпедо-БелАЗ
24 сентября, воскресенье
Городея — Нафтан
Славия — Крумкачы
Минск — Витебск
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Второй тур групповых турниров
28 сентября, четверг
Лига Европы. Второй тур групповых турниров
ТУР 24
29 сентября, пятница
Ислочь — Славия
Витебск — Динамо Бр
30 сентября, суббота
Крумкачы — Неман
Нафтан — Гомель
Днепр — Минск
1 октября, воскресенье
Динамо Мн — БАТЭ
Слуцк — Шахтер
СБОРНЫЕ
5 октября, четверг
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Хорватия — Беларусь
7 октября, суббота
Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Голландия
10 октября, вторник
Отборочный матч чемпионата мира Франция — Беларусь
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Молдова
ТУР 25
13 октября, пятница
Городея — Неман
14 октября, суббота
БАТЭ — Витебск
Шахтер — Динамо Мн
Ислочь — Крумкачы
15 октября, воскресенье
Славия — Слуцк
Динамо Бр — Днепр
Минск — Нафтан
16 октября, понедельник
Гомель — Торпедо-БелАЗ
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Третий тур групповых турниров
19 октября, четверг
Лига Европы. Третий тур групповых турниров
ТУР 26
20 октября, пятница
Крумкачы — Городея
21 октября, суббота
Неман — Гомель
Нафтан — Динамо Бр
Слуцк — Ислочь
22 октября, воскресенье
Днепр — БАТЭ
Витебск — Шахтер
Динамо Мн — Славия
23 октября, понедельник
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
25 октября, среда
ТУР 27
27 октября, пятница
Шахтер — Днепр
28 октября, суббота
БАТЭ — Нафтан
Слуцк — Крумкачы
Ислочь — Динамо Мн
Гомель — Городея
29 октября, воскресенье
Славия — Витебск
Динамо Бр — Торпедо-БелАЗ
Минск — Неман
ЕВРОКУБКИ
31 октября, 1 ноября, вторник-среда
Лига чемпионов. Четвертый тур групповых турниров
2 ноября, четверг
Лига Европы. Четвертый тур групповых турниров
ТУР 28
3 ноября, пятница
Днепр — Славия
Витебск — Ислочь
4 ноября, суббота
Крумкачы — Гомель
Неман — Динамо Бр
Нафтан — Шахтер
5 ноября, воскресенье
Городея — Минск
Динамо Мн — Слуцк
СБОРНЫЕ
Фиксированные даты ФИФА
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
15 ноября, среда
ТУР 29
18 ноября, суббота
БАТЭ — Неман
Динамо Мн — Крумкачы
Слуцк — Витебск
Ислочь — Днепр
Славия — Нафтан
Шахтер — Торпедо-БелАЗ
Динамо Бр — Городея
Минск — Гомель
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Пятый тур групповых турниров
23 ноября, четверг
Лига Европы. Пятый тур групповых турниров
ТУР 30
26 ноября, воскресенье
Городея — БАТЭ
Крумкачы — Минск
Гомель — Динамо Бр
Неман — Шахтер
Нафтан — Ислочь
Днепр — Слуцк
Витебск — Динамо Мн
ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов. Шестой тур групповых турниров
7 декабря, четверг
Лига Европы. Шестой тур групповых турниров
*ПРИМЕЧАНИЯ
1. В случае выхода «Слуцка» в ½ финала Кубка Беларуси-2016/17 матч 1-го тура «Нафтан» — «Слуцк» будет перенесен со 2 апреля на 1 апреля, а матч 4-го тура «Слуцк» — «Городея» — с 23 апреля на 22 апреля.
2. В случае выхода брестского «Динамо» и «Торпедо"-БелАЗ в финал Кубка Беларуси-2016/17 матчи 9-го тура «Минск» — «Днепр» и «Городея» — «Торпедо"-БелАЗ будут перенесены с 21 мая на 20 мая.
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