Календарь чемпионата Беларуси-2017. Когда планировать поход на футбол

СУПЕРКУБОК

11 марта, суббота

Торпедо-БелАЗ (Жодино) — БАТЭ (Борисов)



КУБОК-2016/17

¼ финала. Первые матчи

12 марта, воскресенье

Динамо (Минск) — Динамо (Брест)

Локомотив (Гомель, Д2) — Шахтер (Солигорск)



15 марта, среда

Торпедо-БелАЗ — Слуцк

Минск — БАТЭ



¼ финала. Повторные матчи

18 марта, суббота

Динамо Бр — Динамо Мн

Шахтер — Локомотив



19 марта, воскресенье

Слуцк — Торпедо-БелАЗ

БАТЭ — Минск



СБОРНЫЕ

25 марта, суббота

Отборочный матч чемпионата мира Швеция — Беларусь



28 марта, вторник

Товарищеский матч национальных сборных Македония — Беларусь



ТУР 1

1 апреля, суббота

Гомель — БАТЭ

Днепр (Могилев) — Динамо Мн

Торпедо-БелАЗ — Ислочь (Минский район)

Городея — Шахтер

Минск — Динамо Бр



2 апреля, воскресенье

Крумкачы (Минск) — Витебск

*Нафтан (Новополоцк) — Слуцк

Неман (Гродно) — Славия (Мозырь)



КУБОК-2016/17

5 апреля, среда

½ финала. Первые матчи



ТУР 2

8 апреля, суббота

Славия — Городея

Ислочь — Неман

Витебск — Днепр



9 апреля, воскресенье

БАТЭ — Минск

Динамо Мн — Нафтан

Шахтер — Гомель

Крумкачы — Динамо Бр



10 апреля, понедельник

Слуцк — Торпедо-БелАЗ



ТУР 3

14 апреля, пятница

Днепр — Крумкачы

Нафтан — Витебск



15 апреля, суббота

Динамо Бр — БАТЭ

Торпедо-БелАЗ — Динамо Мн

Неман — Слуцк

Городея — Ислочь

Гомель — Славия

Минск — Шахтер



ТУР 4

21 апреля, пятница

Крумкачы — БАТЭ

Витебск — Торпедо-БелАЗ



22 апреля, суббота

Шахтер — Динамо Бр

Динамо Мн — Неман

Днепр — Нафтан



23 апреля, воскресенье

Славия — Минск

Ислочь — Гомель

*Слуцк — Городея



КУБОК-2016/17

26 апреля, среда

½ финала. Повторные матчи



ТУР 5

29 апреля, суббота

Нафтан — Крумкачы

Неман — Витебск

Гомель — Слуцк

Минск — Ислочь



30 апреля, воскресенье

БАТЭ — Шахтер

Торпедо-БелАЗ — Днепр

Городея — Динамо Мн

Динамо Бр — Славия



ТУР 6

5 мая, пятница

Ислочь — Динамо Бр

Витебск — Городея



6 мая, суббота

Славия — БАТЭ

Слуцк — Минск

Динамо Мн — Гомель



7 мая, воскресенье

Крумкачы — Шахтер

Днепр — Неман

Нафтан — Торпедо-БелАЗ



ТУР 7

10 мая, среда

БАТЭ — Ислочь

Гомель — Витебск

Минск — Динамо Мн

Динамо Бр — Слуцк



11 мая, четверг

Торпедо-БелАЗ — Крумкачы

Неман — Нафтан

Городея — Днепр

Шахтер — Славия



ТУР 8

14 мая, воскресенье

Слуцк — БАТЭ

Динамо Мн — Динамо Бр

Витебск — Минск



15 мая, понедельник

Ислочь — Шахтер

Днепр — Гомель

Нафтан — Городея

Торпедо-БелАЗ — Неман



16 мая, вторник

Крумкачы — Славия



ТУР 9

20 мая, суббота

БАТЭ — Динамо Мн

Динамо Бр — Витебск

Шахтер — Слуцк

Гомель — Нафтан



21 мая, воскресенье

Неман — Крумкачы

*Городея — Торпедо-БелАЗ

*Минск — Днепр

Славия — Ислочь



ТУР 10

24 мая, среда

Матчи с участием финалистов Кубка Беларуси



ТУР 10

26 мая, пятница

Витебск — БАТЭ

Крумкачы — Ислочь

Неман — Городея



27 мая, суббота

Слуцк — Славия

Динамо Мн — Шахтер

Днепр — Динамо Бр

Нафтан — Минск

Торпедо-БелАЗ — Гомель



КУБОК-2016/17

28 мая, воскресенье

Финальный матч



СБОРНЫЕ

1 июня, четверг

Товарищеский матч национальных сборных Швейцария — Беларусь



ТУР 11

2 июня, пятница

Гомель — Неман



3 июня, суббота

БАТЭ — Днепр

Городея — Крумкачы

Славия — Динамо Мн

Ислочь — Слуцк



3 июня, воскресенье

Минск — Торпедо-БелАЗ

Динамо Бр — Нафтан

Шахтер — Витебск



СБОРНЫЕ

7 июня, среда

Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Сан-Марино



9 июня, пятница

Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Болгария



12 июня, понедельник

Товарищеский матч национальных сборных Беларусь — Новая Зеландия



ТУР 12

15 июня, четверг

Крумкачы — Слуцк

Городея — Гомель

Неман — Минск



16 июня, пятница

Нафтан — БАТЭ

Динамо Мн — Ислочь

Днепр — Шахтер

Торпедо-БелАЗ — Динамо Бр



17 июня, суббота

Витебск — Славия



ТУР 13

20 июня, вторник

БАТЭ — Торпедо-БелАЗ

Шахтер — Нафтан

Слуцк — Динамо Мн

Гомель — Крумкачы

Минск — Городея



21 июня, среда

Динамо Бр — Неман

Славия — Днепр

Ислочь — Витебск



ТУР 14

24 июня, суббота

Крумкачы — Динамо Мн

Торпедо-БелАЗ — Шахтер

Гомель — Минск



25 июня, воскресенье

Неман — БАТЭ

Городея — Динамо Бр

Витебск — Слуцк



26 июня, понедельник

Днепр — Ислочь

Нафтан — Славия



ЕВРОКУБКИ

27—28 июня , вторник — среда

Лига чемпионов. Первые матчи 1-го квалификационного раунда



29 июня, четверг

Лига Европы. Первые матчи 1-го квалификационного раунда



ТУР 15

1 июля, суббота

БАТЭ — Городея

Динамо Бр — Гомель

Ислочь — Нафтан

Слуцк — Днепр



2 июля, воскресенье

Минск — Крумкачы

Шахтер — Неман

Славия — Торпедо-БелАЗ

Динамо Мн — Витебск



ЕВРОКУБКИ

4—5 июля , вторник — среда

Лига чемпионов. Повторные матчи 1-го квалификационного раунда



6 июля, четверг

Лига Европы. Повторные матчи 1-го квалификационного раунда



КУБОК-2017/18

8—9 июля , суббота-воскресенье

1/16 финала



ЕВРОКУБКИ

11—12 июля , вторник-среда

Лига чемпионов. Первые матчи 2-го квалификационного раунда



13 июля, четверг

Лига Европы. Первые матчи 2-го квалификационного раунда



18—19 июля , вторник-среда

Лига чемпионов. Повторные матчи 2-го квалификационного раунда



20 июля, четверг

Лига Европы. Повторные матчи 2-го квалификационного раунда



КУБОК-2017/18

22—23 июля , суббота-воскресенье

1/8 финала



ЕВРОКУБКИ

25—26 июля , вторник-среда

Лига чемпионов. Первые матчи 3-го квалификационного раунда



27 июля, четверг

Лига Европы. Первые матчи 3-го квалификационного раунда



ТУР 16

29 июля, суббота

БАТЭ — Гомель

Витебск — Крумкачы

Ислочь — Торпедо-БелАЗ

Славия — Неман



30 июля, воскресенье

Динамо Мн — Днепр

Шахтер — Городея

Динамо Бр — Минск



31 июля, понедельник

Слуцк — Нафтан



ЕВРОКУБКИ

1—2 августа , вторник-среда

Лига чемпионов. Повторные матчи 3-го квалификационного раунда



3 августа, четверг

Лига Европы. Повторные матчи 3-го квалификационного раунда



ТУР 17

5 августа, суббота

Городея — Славия

Днепр — Витебск

Динамо Бр — Крумкачы



6 августа, воскресенье

Минск — БАТЭ

Неман — Ислочь

Торпедо-БелАЗ — Слуцк



7 августа, понедельник

Гомель — Шахтер

Нафтан — Динамо Мн



ТУР 18

11 августа, пятница

БАТЭ — Динамо Бр

Ислочь — Городея



12 августа, суббота

Крумкачы — Днепр

Слуцк — Неман

Витебск — Нафтан



13 августа, воскресенье

Динамо Мн — Торпедо-БелАЗ

Славия — Гомель

Шахтер — Минск



ЕВРОКУБКИ

15—16 августа , вторник-среда

Лига чемпионов. Первые матчи раунда плей-офф



17 августа, четверг

Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф



ТУР 19

18 августа, пятница

Гомель — Ислочь

Нафтан — Днепр



19 августа, суббота

БАТЭ — Крумкачы

Торпедо-БелАЗ — Витебск

Городея — Слуцк



20 августа, воскресенье

Динамо Бр — Шахтер

Минск — Славия

Неман — Динамо Мн



ЕВРОКУБКИ

22—23 августа , вторник-среда

Лига чемпионов. Повторные матчи раунда плей-офф



24 августа, четверг

Лига Европы. Повторные матчи раунда плей-офф



ТУР 20

25 августа, пятница

Крумкачы — Нафтан

Днепр — Торпедо-БелАЗ



26 августа, суббота

Витебск — Неман

Слуцк — Гомель

Ислочь — Минск



27 августа, воскресенье

Шахтер — БАТЭ

Динамо Мн — Городея

Славия — Динамо Бр



СБОРНЫЕ

31 августа, четверг

Отборочный матч чемпионата мира Люксембург — Беларусь



1 сентября, пятница

Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Греция



3 сентября, воскресенье

Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Швеция



5 сентября, вторник

Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Чехия — Беларусь



ТУР 21

8 сентября, пятница

Гомель — Динамо Мн



9 сентября, суббота

БАТЭ — Славия

Шахтер — Крумкачы



10 сентября, воскресенье

Динамо Бр — Ислочь

Минск — Слуцк

Городея — Витебск



11 сентября, понедельник

Неман — Днепр

Торпедо-БелАЗ — Нафтан



ЕВРОКУБКИ

12—13 сентября , вторник-среда

Лига чемпионов. Первый тур групповых турниров



14 сентября, четверг

Лига Европы. Первый тур групповых турниров



ТУР 22

16 сентября, суббота

Крумкачы — Торпедо-БелАЗ

Днепр — Городея

Витебск — Гомель



17 сентября, воскресенье

Ислочь — БАТЭ

Нафтан — Неман

Слуцк — Динамо Бр

Славия — Шахтер



18 сентября, понедельник

Динамо Мн — Минск



РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

20 сентября, среда



ТУР 23

22 сентября, пятница

Гомель — Днепр

Динамо Бр — Динамо Мн



23 сентября, суббота

БАТЭ — Слуцк

Шахтер — Ислочь

Неман — Торпедо-БелАЗ



24 сентября, воскресенье

Городея — Нафтан

Славия — Крумкачы

Минск — Витебск



ЕВРОКУБКИ

26—27 сентября , вторник-среда

Лига чемпионов. Второй тур групповых турниров



28 сентября, четверг

Лига Европы. Второй тур групповых турниров



ТУР 24

29 сентября, пятница

Ислочь — Славия

Витебск — Динамо Бр



30 сентября, суббота

Крумкачы — Неман

Нафтан — Гомель

Днепр — Минск



1 октября, воскресенье

Динамо Мн — БАТЭ

Торпедо-БелАЗ — Городея

Слуцк — Шахтер



СБОРНЫЕ

5 октября, четверг

Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Хорватия — Беларусь



7 октября, суббота

Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Голландия



10 октября, вторник

Отборочный матч чемпионата мира Франция — Беларусь

Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Молдова



ТУР 25

13 октября, пятница

Городея — Неман



14 октября, суббота

БАТЭ — Витебск

Шахтер — Динамо Мн

Ислочь — Крумкачы



15 октября, воскресенье

Славия — Слуцк

Динамо Бр — Днепр

Минск — Нафтан



16 октября, понедельник

Гомель — Торпедо-БелАЗ



ЕВРОКУБКИ

17—18 октября , вторник-среда

Лига чемпионов. Третий тур групповых турниров



19 октября, четверг

Лига Европы. Третий тур групповых турниров



ТУР 26

20 октября, пятница

Крумкачы — Городея



21 октября, суббота

Неман — Гомель

Нафтан — Динамо Бр

Слуцк — Ислочь



22 октября, воскресенье

Днепр — БАТЭ

Витебск — Шахтер

Динамо Мн — Славия



23 октября, понедельник

Торпедо-БелАЗ — Минск



РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

25 октября, среда



ТУР 27

27 октября, пятница

Шахтер — Днепр



28 октября, суббота

БАТЭ — Нафтан

Слуцк — Крумкачы

Ислочь — Динамо Мн

Гомель — Городея



29 октября, воскресенье

Славия — Витебск

Динамо Бр — Торпедо-БелАЗ

Минск — Неман



ЕВРОКУБКИ

31 октября, 1 ноября, вторник-среда

Лига чемпионов. Четвертый тур групповых турниров



2 ноября, четверг

Лига Европы. Четвертый тур групповых турниров



ТУР 28

3 ноября, пятница

Днепр — Славия

Витебск — Ислочь



4 ноября, суббота

Крумкачы — Гомель

Неман — Динамо Бр

Нафтан — Шахтер



5 ноября, воскресенье

Торпедо-БелАЗ — БАТЭ

Городея — Минск

Динамо Мн — Слуцк



СБОРНЫЕ

6—14 ноября , понедельник-вторник

Фиксированные даты ФИФА



РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

15 ноября, среда



ТУР 29

18 ноября, суббота

БАТЭ — Неман

Динамо Мн — Крумкачы

Слуцк — Витебск

Ислочь — Днепр

Славия — Нафтан

Шахтер — Торпедо-БелАЗ

Динамо Бр — Городея

Минск — Гомель



ЕВРОКУБКИ

21—22 ноября , вторник-среда

Лига чемпионов. Пятый тур групповых турниров



23 ноября, четверг

Лига Европы. Пятый тур групповых турниров



ТУР 30

26 ноября, воскресенье

Городея — БАТЭ

Крумкачы — Минск

Гомель — Динамо Бр

Неман — Шахтер

Торпедо-БелАЗ — Славия

Нафтан — Ислочь

Днепр — Слуцк

Витебск — Динамо Мн



ЕВРОКУБКИ

5—6 декабря , вторник-среда

Лига чемпионов. Шестой тур групповых турниров



7 декабря, четверг

Лига Европы. Шестой тур групповых турниров



*ПРИМЕЧАНИЯ

1. В случае выхода «Слуцка» в ½ финала Кубка Беларуси-2016/17 матч 1-го тура «Нафтан» — «Слуцк» будет перенесен со 2 апреля на 1 апреля, а матч 4-го тура «Слуцк» — «Городея» — с 23 апреля на 22 апреля.



2. В случае выхода брестского «Динамо» и «Торпедо"-БелАЗ в финал Кубка Беларуси-2016/17 матчи 9-го тура «Минск» — «Днепр» и «Городея» — «Торпедо"-БелАЗ будут перенесены с 21 мая на 20 мая.