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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28962283/
3 марта 2017, 15:58 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Календарь чемпионата Беларуси-2017. Когда планировать поход на футбол

27-й национальный чемпионат в высшей лиге, Суперкубок и Кубок Беларуси, еврокубки, матчи сборных — полный календарь сезона-2017.

27-й национальный чемпионат в высшей лиге <span class=error>Суперкубок</span> и Кубок <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>еврокубки</span> матчи сборных — полный календарь сезона-2017. Увеличить
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СУПЕРКУБОК
11 марта, суббота
Торпедо-БелАЗ (Жодино) — БАТЭ (Борисов)

КУБОК-2016/17
¼ финала. Первые матчи
12 марта, воскресенье
Динамо (Минск) — Динамо (Брест)
Локомотив (Гомель, Д2) — Шахтер (Солигорск)

15 марта, среда
Торпедо-БелАЗ — Слуцк
Минск — БАТЭ

¼ финала. Повторные матчи
18 марта, суббота
Динамо Бр — Динамо Мн
Шахтер — Локомотив

19 марта, воскресенье
Слуцк — Торпедо-БелАЗ
БАТЭ — Минск

СБОРНЫЕ
25 марта, суббота
Отборочный матч чемпионата мира Швеция — Беларусь

28 марта, вторник
Товарищеский матч национальных сборных Македония — Беларусь

ТУР 1
1 апреля, суббота
Гомель — БАТЭ
Днепр (Могилев) — Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ — Ислочь (Минский район)
Городея — Шахтер
Минск — Динамо Бр

2 апреля, воскресенье
Крумкачы (Минск) — Витебск
*Нафтан (Новополоцк) — Слуцк
Неман (Гродно) — Славия (Мозырь)

КУБОК-2016/17
5 апреля, среда
½ финала. Первые матчи

ТУР 2
8 апреля, суббота
Славия — Городея
Ислочь — Неман
Витебск — Днепр

9 апреля, воскресенье
БАТЭ — Минск
Динамо Мн — Нафтан
Шахтер — Гомель
Крумкачы — Динамо Бр

10 апреля, понедельник
Слуцк — Торпедо-БелАЗ

ТУР 3
14 апреля, пятница
Днепр — Крумкачы
Нафтан — Витебск

15 апреля, суббота
Динамо Бр — БАТЭ
Торпедо-БелАЗ — Динамо Мн
Неман — Слуцк
Городея — Ислочь
Гомель — Славия
Минск — Шахтер

ТУР 4
21 апреля, пятница
Крумкачы — БАТЭ
Витебск — Торпедо-БелАЗ

22 апреля, суббота
Шахтер — Динамо Бр
Динамо Мн — Неман
Днепр — Нафтан

23 апреля, воскресенье
Славия — Минск
Ислочь — Гомель
*Слуцк — Городея

КУБОК-2016/17
26 апреля, среда
½ финала. Повторные матчи

ТУР 5
29 апреля, суббота
Нафтан — Крумкачы
Неман — Витебск
Гомель — Слуцк
Минск — Ислочь

30 апреля, воскресенье
БАТЭ — Шахтер
Торпедо-БелАЗ — Днепр
Городея — Динамо Мн
Динамо Бр — Славия

ТУР 6
5 мая, пятница
Ислочь — Динамо Бр
Витебск — Городея

6 мая, суббота
Славия — БАТЭ
Слуцк — Минск
Динамо Мн — Гомель

7 мая, воскресенье
Крумкачы — Шахтер
Днепр — Неман
Нафтан — Торпедо-БелАЗ

ТУР 7
10 мая, среда
БАТЭ — Ислочь
Гомель — Витебск
Минск — Динамо Мн
Динамо Бр — Слуцк

11 мая, четверг
Торпедо-БелАЗ — Крумкачы
Неман — Нафтан
Городея — Днепр
Шахтер — Славия

ТУР 8
14 мая, воскресенье
Слуцк — БАТЭ
Динамо Мн — Динамо Бр
Витебск — Минск

15 мая, понедельник
Ислочь — Шахтер
Днепр — Гомель
Нафтан — Городея
Торпедо-БелАЗ — Неман

16 мая, вторник
Крумкачы — Славия

ТУР 9
20 мая, суббота
БАТЭ — Динамо Мн
Динамо Бр — Витебск
Шахтер — Слуцк
Гомель — Нафтан

21 мая, воскресенье
Неман — Крумкачы
*Городея — Торпедо-БелАЗ
*Минск — Днепр
Славия — Ислочь

ТУР 10
24 мая, среда
Матчи с участием финалистов Кубка Беларуси

ТУР 10
26 мая, пятница
Витебск — БАТЭ
Крумкачы — Ислочь
Неман — Городея

27 мая, суббота
Слуцк — Славия
Динамо Мн — Шахтер
Днепр — Динамо Бр
Нафтан — Минск
Торпедо-БелАЗ — Гомель

КУБОК-2016/17
28 мая, воскресенье
Финальный матч

СБОРНЫЕ
1 июня, четверг
Товарищеский матч национальных сборных Швейцария — Беларусь

ТУР 11
2 июня, пятница
Гомель — Неман

3 июня, суббота
БАТЭ — Днепр
Городея — Крумкачы
Славия — Динамо Мн
Ислочь — Слуцк

3 июня, воскресенье
Минск — Торпедо-БелАЗ
Динамо Бр — Нафтан
Шахтер — Витебск

СБОРНЫЕ
7 июня, среда
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Сан-Марино

9 июня, пятница
Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Болгария

12 июня, понедельник
Товарищеский матч национальных сборных Беларусь — Новая Зеландия

ТУР 12
15 июня, четверг
Крумкачы — Слуцк
Городея — Гомель
Неман — Минск

16 июня, пятница
Нафтан — БАТЭ
Динамо Мн — Ислочь
Днепр — Шахтер
Торпедо-БелАЗ — Динамо Бр

17 июня, суббота
Витебск — Славия

ТУР 13
20 июня, вторник
БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
Шахтер — Нафтан
Слуцк — Динамо Мн
Гомель — Крумкачы
Минск — Городея

21 июня, среда
Динамо Бр — Неман
Славия — Днепр
Ислочь — Витебск

ТУР 14
24 июня, суббота
Крумкачы — Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ — Шахтер
Гомель — Минск

25 июня, воскресенье
Неман — БАТЭ
Городея — Динамо Бр
Витебск — Слуцк

26 июня, понедельник
Днепр — Ислочь
Нафтан — Славия

ЕВРОКУБКИ
27—28 июня, вторник — среда
Лига чемпионов. Первые матчи 1-го квалификационного раунда

29 июня, четверг
Лига Европы. Первые матчи 1-го квалификационного раунда

ТУР 15
1 июля, суббота
БАТЭ — Городея
Динамо Бр — Гомель
Ислочь — Нафтан
Слуцк — Днепр

2 июля, воскресенье
Минск — Крумкачы
Шахтер — Неман
Славия — Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн — Витебск

ЕВРОКУБКИ
4—5 июля, вторник — среда
Лига чемпионов. Повторные матчи 1-го квалификационного раунда

6 июля, четверг
Лига Европы. Повторные матчи 1-го квалификационного раунда

КУБОК-2017/18
8—9 июля, суббота-воскресенье
1/16 финала

ЕВРОКУБКИ
11—12 июля, вторник-среда
Лига чемпионов. Первые матчи 2-го квалификационного раунда

13 июля, четверг
Лига Европы. Первые матчи 2-го квалификационного раунда

18—19 июля, вторник-среда
Лига чемпионов. Повторные матчи 2-го квалификационного раунда

20 июля, четверг
Лига Европы. Повторные матчи 2-го квалификационного раунда

КУБОК-2017/18
22—23 июля, суббота-воскресенье
1/8 финала

ЕВРОКУБКИ
25—26 июля, вторник-среда
Лига чемпионов. Первые матчи 3-го квалификационного раунда

27 июля, четверг
Лига Европы. Первые матчи 3-го квалификационного раунда

ТУР 16
29 июля, суббота
БАТЭ — Гомель
Витебск — Крумкачы
Ислочь — Торпедо-БелАЗ
Славия — Неман

30 июля, воскресенье
Динамо Мн — Днепр
Шахтер — Городея
Динамо Бр — Минск

31 июля, понедельник
Слуцк — Нафтан

ЕВРОКУБКИ
1—2 августа, вторник-среда
Лига чемпионов. Повторные матчи 3-го квалификационного раунда

3 августа, четверг
Лига Европы. Повторные матчи 3-го квалификационного раунда

ТУР 17
5 августа, суббота
Городея — Славия
Днепр — Витебск
Динамо Бр — Крумкачы

6 августа, воскресенье
Минск — БАТЭ
Неман — Ислочь
Торпедо-БелАЗ — Слуцк

7 августа, понедельник
Гомель — Шахтер
Нафтан — Динамо Мн

ТУР 18
11 августа, пятница
БАТЭ — Динамо Бр
Ислочь — Городея

12 августа, суббота
Крумкачы — Днепр
Слуцк — Неман
Витебск — Нафтан

13 августа, воскресенье
Динамо Мн — Торпедо-БелАЗ
Славия — Гомель
Шахтер — Минск

ЕВРОКУБКИ
15—16 августа, вторник-среда
Лига чемпионов. Первые матчи раунда плей-офф

17 августа, четверг
Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф

ТУР 19
18 августа, пятница
Гомель — Ислочь
Нафтан — Днепр

19 августа, суббота
БАТЭ — Крумкачы
Торпедо-БелАЗ — Витебск
Городея — Слуцк

20 августа, воскресенье
Динамо Бр — Шахтер
Минск — Славия
Неман — Динамо Мн

ЕВРОКУБКИ
22—23 августа, вторник-среда
Лига чемпионов. Повторные матчи раунда плей-офф

24 августа, четверг
Лига Европы. Повторные матчи раунда плей-офф

ТУР 20
25 августа, пятница
Крумкачы — Нафтан
Днепр — Торпедо-БелАЗ

26 августа, суббота
Витебск — Неман
Слуцк — Гомель
Ислочь — Минск

27 августа, воскресенье
Шахтер — БАТЭ
Динамо Мн — Городея
Славия — Динамо Бр

СБОРНЫЕ
31 августа, четверг
Отборочный матч чемпионата мира Люксембург — Беларусь

1 сентября, пятница
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Греция

3 сентября, воскресенье
Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Швеция

5 сентября, вторник
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Чехия — Беларусь

ТУР 21
8 сентября, пятница
Гомель — Динамо Мн

9 сентября, суббота
БАТЭ — Славия
Шахтер — Крумкачы

10 сентября, воскресенье
Динамо Бр — Ислочь
Минск — Слуцк
Городея — Витебск

11 сентября, понедельник
Неман — Днепр
Торпедо-БелАЗ — Нафтан

ЕВРОКУБКИ
12—13 сентября, вторник-среда
Лига чемпионов. Первый тур групповых турниров

14 сентября, четверг
Лига Европы. Первый тур групповых турниров

ТУР 22
16 сентября, суббота
Крумкачы — Торпедо-БелАЗ
Днепр — Городея
Витебск — Гомель

17 сентября, воскресенье
Ислочь — БАТЭ
Нафтан — Неман
Слуцк — Динамо Бр
Славия — Шахтер

18 сентября, понедельник
Динамо Мн — Минск

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
20 сентября, среда

ТУР 23
22 сентября, пятница
Гомель — Днепр
Динамо Бр — Динамо Мн

23 сентября, суббота
БАТЭ — Слуцк
Шахтер — Ислочь
Неман — Торпедо-БелАЗ

24 сентября, воскресенье
Городея — Нафтан
Славия — Крумкачы
Минск — Витебск

ЕВРОКУБКИ
26—27 сентября, вторник-среда
Лига чемпионов. Второй тур групповых турниров

28 сентября, четверг
Лига Европы. Второй тур групповых турниров

ТУР 24
29 сентября, пятница
Ислочь — Славия
Витебск — Динамо Бр

30 сентября, суббота
Крумкачы — Неман
Нафтан — Гомель
Днепр — Минск

1 октября, воскресенье
Динамо Мн — БАТЭ
Торпедо-БелАЗ — Городея
Слуцк — Шахтер

СБОРНЫЕ
5 октября, четверг
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Хорватия — Беларусь

7 октября, суббота
Отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Голландия

10 октября, вторник
Отборочный матч чемпионата мира Франция — Беларусь
Отборочный матч молодежного (U-21) чемпионата Европы Беларусь — Молдова

ТУР 25
13 октября, пятница
Городея — Неман

14 октября, суббота
БАТЭ — Витебск
Шахтер — Динамо Мн
Ислочь — Крумкачы

15 октября, воскресенье
Славия — Слуцк
Динамо Бр — Днепр
Минск — Нафтан

16 октября, понедельник
Гомель — Торпедо-БелАЗ

ЕВРОКУБКИ
17—18 октября, вторник-среда
Лига чемпионов. Третий тур групповых турниров

19 октября, четверг
Лига Европы. Третий тур групповых турниров

ТУР 26
20 октября, пятница
Крумкачы — Городея

21 октября, суббота
Неман — Гомель
Нафтан — Динамо Бр
Слуцк — Ислочь

22 октября, воскресенье
Днепр — БАТЭ
Витебск — Шахтер
Динамо Мн — Славия

23 октября, понедельник
Торпедо-БелАЗ — Минск

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
25 октября, среда

ТУР 27
27 октября, пятница
Шахтер — Днепр

28 октября, суббота
БАТЭ — Нафтан
Слуцк — Крумкачы
Ислочь — Динамо Мн
Гомель — Городея

29 октября, воскресенье
Славия — Витебск
Динамо Бр — Торпедо-БелАЗ
Минск — Неман

ЕВРОКУБКИ
31 октября, 1 ноября, вторник-среда
Лига чемпионов. Четвертый тур групповых турниров

2 ноября, четверг
Лига Европы. Четвертый тур групповых турниров

ТУР 28
3 ноября, пятница
Днепр — Славия
Витебск — Ислочь

4 ноября, суббота
Крумкачы — Гомель
Неман — Динамо Бр
Нафтан — Шахтер

5 ноября, воскресенье
Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
Городея — Минск
Динамо Мн — Слуцк

СБОРНЫЕ
6—14 ноября, понедельник-вторник
Фиксированные даты ФИФА

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
15 ноября, среда

ТУР 29
18 ноября, суббота
БАТЭ — Неман
Динамо Мн — Крумкачы
Слуцк — Витебск
Ислочь — Днепр
Славия — Нафтан
Шахтер — Торпедо-БелАЗ
Динамо Бр — Городея
Минск — Гомель

ЕВРОКУБКИ
21—22 ноября, вторник-среда
Лига чемпионов. Пятый тур групповых турниров

23 ноября, четверг
Лига Европы. Пятый тур групповых турниров

ТУР 30
26 ноября, воскресенье
Городея — БАТЭ
Крумкачы — Минск
Гомель — Динамо Бр
Неман — Шахтер
Торпедо-БелАЗ — Славия
Нафтан — Ислочь
Днепр — Слуцк
Витебск — Динамо Мн

ЕВРОКУБКИ
5—6 декабря, вторник-среда
Лига чемпионов. Шестой тур групповых турниров

7 декабря, четверг
Лига Европы. Шестой тур групповых турниров

*ПРИМЕЧАНИЯ
1. В случае выхода «Слуцка» в ½ финала Кубка Беларуси-2016/17 матч 1-го тура «Нафтан» — «Слуцк» будет перенесен со 2 апреля на 1 апреля, а матч 4-го тура «Слуцк» — «Городея» — с 23 апреля на 22 апреля.

2. В случае выхода брестского «Динамо» и «Торпедо"-БелАЗ в финал Кубка Беларуси-2016/17 матчи 9-го тура «Минск» — «Днепр» и «Городея» — «Торпедо"-БелАЗ будут перенесены с 21 мая на 20 мая.

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11 марта футбольный сезон-2017 стартует матчем за Суперкубок Беларуси. На поле стадиона ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) сойдутся борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо"-БелАЗ. Битва чемпиона страны с обладателем кубка стартует в 15.00.
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