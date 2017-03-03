«Штутгарт» подтвердил, что расторг контракт с Гросскройцем

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму.



28-летний футболист даже обратился в больницу. В ходе обследования врачи выявили у него ушиб ноги. Повреждение настолько серьёзное, что Гросскройц не может играть. После этого с футболистом встретились представители клуба и после беседы с ним решили расторгнуть контракт. Гросскройц пополнил ряды «Штутгарта» в 2016 году, подписав контракт до лета 2018 года.



«Я сделал ошибку, и теперь очень сожалею. Я принимаю последствия и сожалению, что моё время так закончилось в “Штутгарте”. Я благодарю команду, персонал и особенно болельщиков, которые меня сильно поддерживали в последнее время», — цитирует Гросскройца официальный сайт клуба.