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3 марта 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Штутгарт» подтвердил, что расторг контракт с Гросскройцем

«Штутгарт» сообщил, что расторг контракт с полузащитником Кевином Гросскройцом.

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму.

28-летний футболист даже обратился в больницу. В ходе обследования врачи выявили у него ушиб ноги. Повреждение настолько серьёзное, что Гросскройц не может играть. После этого с футболистом встретились представители клуба и после беседы с ним решили расторгнуть контракт. Гросскройц пополнил ряды «Штутгарта» в 2016 году, подписав контракт до лета 2018 года.

«Я сделал ошибку, и теперь очень сожалею. Я принимаю последствия и сожалению, что моё время так закончилось в “Штутгарте”. Я благодарю команду, персонал и особенно болельщиков, которые меня сильно поддерживали в последнее время», — цитирует Гросскройца официальный сайт клуба.

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