Стойлов раскритиковал «Левски»
Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов, работавший в свое время в «Левски», прокомментировал бюджет софийского клуба, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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— Что теперь «Левски» так трудно с бюджетом в 12 миллионов лев (лев — денежная единица в Болгарии)?! Что делать, если наступило такое трудное время, другие же не совершают самоубийство! «Левски» имеет бюджет в 12 миллионов лев, но будет играть против команд, у которых бюджет в 2−3 миллиона лев. Если это плохие условия, то я не могу предложить, что может быть хуже, — сказал Стоилов болгарским журналистам.
Отметим, что 12 миллионов болгарских лев по нынешнему курсу равно 6,4 миллионам долларов.
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