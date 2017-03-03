Стойлов раскритиковал «Левски»

— Что теперь «Левски» так трудно с бюджетом в 12 миллионов лев (лев — денежная единица в Болгарии)?! Что делать, если наступило такое трудное время, другие же не совершают самоубийство! «Левски» имеет бюджет в 12 миллионов лев, но будет играть против команд, у которых бюджет в 2−3 миллиона лев. Если это плохие условия, то я не могу предложить, что может быть хуже, — сказал Стоилов болгарским журналистам.



Отметим, что 12 миллионов болгарских лев по нынешнему курсу равно 6,4 миллионам долларов.