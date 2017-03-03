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3 марта 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойлов раскритиковал «Левски»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов, работавший в свое время в «Левски», прокомментировал бюджет софийского клуба, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> Станимир <span class=error>Стоилов</span> работавший в свое время в <span class=error>Левски</span> прокомментировал бюджет софийского клуба сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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— Что теперь «Левски» так трудно с бюджетом в 12 миллионов лев (лев — денежная единица в Болгарии)?! Что делать, если наступило такое трудное время, другие же не совершают самоубийство! «Левски» имеет бюджет в 12 миллионов лев, но будет играть против команд, у которых бюджет в 2−3 миллиона лев. Если это плохие условия, то я не могу предложить, что может быть хуже, — сказал Стоилов болгарским журналистам.

Отметим, что 12 миллионов болгарских лев по нынешнему курсу равно 6,4 миллионам долларов.

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