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3 марта 2017, 15:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тараз» встретился с акимом

Сегодня с участием акима области Карима Кокрекбаева состоялась презентация стартового состава жамбылской команды мастеров образца 2017 года, в ходе которой были представлены, игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Тараз».

Сегодня с участием <span class=error>акима</span> области <span class=error>Карима</span> Кокрекбаева состоялась презентация стартового состава жамбылской команды мастеров образца 2017 года в ходе которой были представлены игроки и тренерский штаб футбольного клуба <span class=error>Тараз</span>. Увеличить
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Глава региона потребовал что бы в каждой игре футболисты выкладывались на 100% и оправдали доверие своих болельщиков.

Жамбылская команда мастеров провела три этапа учебно тренировочных сборов в Южно Казахстанской области, а затем и в Турции где проводилась серьезная селекционная работа. Там же жамбылцы провели несколько товарищеских матчей.

Сегодня акиму области был представлен стартовый состав клуба. В ходе встречи Карим Кокрекбаев отметил что «Тараз» — единственная команда Премьер-Лиги, где ставка сделана на воспитанников жамбылского футбола, так как почти 70% состава команды — это местные ребята. Среди приглашенных легионеров россияне: Евгений Шипицин, Андрей Горбанец и Руслан Мухаметшин, украинец Максим Фещук, черногорец Неманья Маюшкевич, а также воспитанник французского клуба «Париж сен жермен», игрок сборной Гвинеи Мохаммед Ламине Диарра.

В свою очередь игрок команды Нуртас Кургулин от имени всех футболистов поблагодарил акима области за поддержку и по доброй традиции вручил главе региона именную футболку и мяч. Учитывая что продолжаются переговоры с рядом Казахстанских и иностранных футболистов возможно что состав команды будет дополнен.

8 марта в стартовом туре чемпионата «Тараз» сыграет на своем поле против карагандинского «Шахтера».

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