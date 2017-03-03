«Тараз» встретился с акимом
Сегодня с участием акима области Карима Кокрекбаева состоялась презентация стартового состава жамбылской команды мастеров образца 2017 года, в ходе которой были представлены, игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Тараз».
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Глава региона потребовал что бы в каждой игре футболисты выкладывались на 100% и оправдали доверие своих болельщиков.
Жамбылская команда мастеров провела три этапа учебно тренировочных сборов в Южно Казахстанской области, а затем и в Турции где проводилась серьезная селекционная работа. Там же жамбылцы провели несколько товарищеских матчей.
Сегодня акиму области был представлен стартовый состав клуба. В ходе встречи Карим Кокрекбаев отметил что «Тараз» — единственная команда
В свою очередь игрок команды Нуртас Кургулин от имени всех футболистов поблагодарил акима области за поддержку и по доброй традиции вручил главе региона именную футболку и мяч. Учитывая что продолжаются переговоры с рядом Казахстанских и иностранных футболистов возможно что состав команды будет дополнен.
8 марта в стартовом туре чемпионата «Тараз» сыграет на своем поле против карагандинского «Шахтера».
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