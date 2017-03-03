«Тараз» встретился с акимом

Глава региона потребовал что бы в каждой игре футболисты выкладывались на 100% и оправдали доверие своих болельщиков.



Жамбылская команда мастеров провела три этапа учебно тренировочных сборов в Южно Казахстанской области, а затем и в Турции где проводилась серьезная селекционная работа. Там же жамбылцы провели несколько товарищеских матчей.



Сегодня акиму области был представлен стартовый состав клуба. В ходе встречи Карим Кокрекбаев отметил что «Тараз» — единственная команда Премьер-Лиги, где ставка сделана на воспитанников жамбылского футбола, так как почти 70% состава команды — это местные ребята. Среди приглашенных легионеров россияне: Евгений Шипицин, Андрей Горбанец и Руслан Мухаметшин, украинец Максим Фещук, черногорец Неманья Маюшкевич, а также воспитанник французского клуба «Париж сен жермен», игрок сборной Гвинеи Мохаммед Ламине Диарра.



В свою очередь игрок команды Нуртас Кургулин от имени всех футболистов поблагодарил акима области за поддержку и по доброй традиции вручил главе региона именную футболку и мяч. Учитывая что продолжаются переговоры с рядом Казахстанских и иностранных футболистов возможно что состав команды будет дополнен.



8 марта в стартовом туре чемпионата «Тараз» сыграет на своем поле против карагандинского «Шахтера».