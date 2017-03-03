ФИФА оставила в силе наказание «Севильи» за владение третьими лицами правами на игроков

ФИФА сохранила в силе штраф «Севильи» в размере 55 тысяч швейцарских франков. «Севилья» признана ответственной за заключение договора, который позволил третьей стороне влиять на независимость клуба в сфере трудоустройства игроков.

Решение о запрете на владения третьими лицами правами на игроков было принято на исполкоме ФИФА в декабре 2014 года и вступило в силу 1 мая 2015-го.