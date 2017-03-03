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3 марта 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФИФА оставила в силе наказание «Севильи» за владение третьими лицами правами на игроков

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию испанской «Севильи», несогласной с обвинениями во владении третьими лицами правами на игроков. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

ФИФА сохранила в силе штраф «Севильи» в размере 55 тысяч швейцарских франков. «Севилья» признана ответственной за заключение договора, который позволил третьей стороне влиять на независимость клуба в сфере трудоустройства игроков.

Решение о запрете на владения третьими лицами правами на игроков было принято на исполкоме ФИФА в декабре 2014 года и вступило в силу 1 мая 2015-го.

Севилья
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