Форвард «Уотфорда» Сарате получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона

29-летний аргентинский футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение внутренней боковой связки. Сарате потребуется операция. Точный срок возвращения форварда на поле не сообщается, однако точно известно, что в текущем сезоне он уже команде не поможет.



Сарате перешёл в «Уотфорд» из «Фиорентины» в январе. Аргентинец успел провести три матча за команду в английской Премьер-лиге, но результативными действиями не отметился.