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3 марта 2017, 15:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард «Уотфорда» Сарате получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона

Форвард «Уотфорда» Мауро Сарате получил серьёзную травму в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), сообщает пресс-служба клуба.

29-летний аргентинский футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение внутренней боковой связки. Сарате потребуется операция. Точный срок возвращения форварда на поле не сообщается, однако точно известно, что в текущем сезоне он уже команде не поможет.

Сарате перешёл в «Уотфорд» из «Фиорентины» в январе. Аргентинец успел провести три матча за команду в английской Премьер-лиге, но результативными действиями не отметился.

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