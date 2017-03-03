Защитник «Нанси» Сету арестован за насилие в семье

Об этом сообщает RMC. Футболист взят под стражу за насилие в семье.



Инцидент произошёл в четверг вечером. Сету поссорился с возлюбленной, после чего выместил злость на ней. Прибывшая на место полиция арестовала футболиста.



Руководство клуба выступило с заявлением, в котором сообщило, что отстранило игрока от работы с командой, так что он может ответить за свои действия перед компетентными органами.



В нынешнем сезоне 29-летний француз принял участие в 18 матчах Лиги 1 и забил 1 гол.