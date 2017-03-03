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3 марта 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Нанси» Сету арестован за насилие в семье

Защитник «Нанси» Жюльен Сету оказался за решёткой.

Об этом сообщает RMC. Футболист взят под стражу за насилие в семье.

Инцидент произошёл в четверг вечером. Сету поссорился с возлюбленной, после чего выместил злость на ней. Прибывшая на место полиция арестовала футболиста.

Руководство клуба выступило с заявлением, в котором сообщило, что отстранило игрока от работы с командой, так что он может ответить за свои действия перед компетентными органами.

В нынешнем сезоне 29-летний француз принял участие в 18 матчах Лиги 1 и забил 1 гол.

Нанси
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