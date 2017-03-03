Станимир Стойлов: Расти казахстанским игрокам мешает лимит. В Европе такого нет

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— Рад, что начинается футбольный сезон. Надеюсь, команды покажут хороший футбол. Они же будут бороться за чемпионство, — сказал Стойлов.

— В каком состоянии находится команда после ухода Каньяса?

— Да. Это потеря. Но мы еще можем усилиться. Все покажет сезон. О нашей форме можно сейчас гадать. Главное, подготовиться к еврокубкам. Но сейчас никто не может сказать, что мы хорошо готовы к сезону.

— Сможет ли сыграть Максимович?

— Он не прилетел в Алматы.

— Кого опасаетесь в составе «Кайрата»?

— Никого никогда не отмечаю индивидуально. В команде все взаимосвязано. «Кайрат» — сильная команда. Лишь с началом чемпионата можно будет сделать какие-то выводы. Ведь товарищеские игры отличаются от официальных. Если говорить в целом о чемпионате, то тяжелее всех придется «Таразу», потому что поздно начал подготовку к сезону. Хотя команда должна справиться с поставленными задачами.

— Какие задачи стоят перед вашей командой в этом сезоне?

— Никто официально не ставил перед нами задач. Но я перед собой и футболистами ставлю большие задачи. Особенно хочется хорошо выступить в Лиге чемпионов. Но мы будем не против, если попадем в Лигу Европу.

— Когда Жуков уходил из «Урала», не хотелось его снова пригласить в «Астану»?

— Не знал, что Жуков уйдет из «Урала» и перейдет в «Кайрат». Но он хороший игрок. Все футболисты отличные, перешедшие из «Астаны» в «Кайрат».

— Для вас важно, чтобы в команду привлекались больше казахстанских футболистов?

— В нашем составе много игроков, выступающих в сборной Казахстана. В этом году пригласили Муртазаева и Жалмукана. В Казахстане много неплохих игроков. Но они должны понимать, что нужно расти. Им мешает лимит (на легионеров — прим.Vesti.kz). В Европе же нет лимита.

— Некоторые игроки ушли в аренду в «Тобол». Летом вернутся в вашу команду?

— Летом видно будет. Все зависит от того, как они себя проявят и как мы сыграем в еврокубках.

— Кто капитан в вашей команде после ухода Таната Нусербаева?

— Эрич.

— Кто-нибудь из новичков способен заменить ушедшего в АПОЭЛ Каньяса?

— Раньше мы справлялись с такой задачей. Но, конечно, будет непросто заменить двух ведущих опорников. Маевский старается. Попытаемся решить эту проблему. Многое зависит от бюджета. Я был бы рад иметь в составе 20 равноценных футболистов. Но их у меня нет. Однако я не жалуюсь. В прошлом году в еврокубках выходили в основном молодые игроки. Как тренеры постараемся найти решение.

Ожиданиями от предстоящей игры поделился и капитан «Астаны» Ненад Эрич. Голкипер отметил, что в матче с «Кайратом» опасность его воротам будут угрожать все игроки соперника.

— Нас ждет тяжелая и интересная игра. Это почти дерби двух столиц. У «Кайрата» хорошие игроки и тренер. Однако мы постараемся удачно сыграть в Суперкубке.

— Кого из кайратовцев опасаетесь?

— В общем, вся команда хорошая. Исаэль, Гоу, Исламхан много забивают. Хотя в этом клубе все игроки представляют опасность. Если мы сыграем хорошо, то будет нормально.

— На тренировках сколько пенальти берете?

— Игроки хорошо бьют. Я тоже стараюсь тащить.

— У вас сегодня закрытая тренировка. Не значит ли это, что будете отрабатывать пенальти перед завтрашним матчем?

— Зависит от тренера, как он решит.

— Знакомы ли вы с новичком «Кайрата» Иво Иличевичем?

— Нет. Но слышал, что он хороший футболист.

— Можете назвать лучшего нападающего чемпионата Казахстана?

— По мне, их двое. Это Кабананга и Гоу.

Ранее ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе, который отметил, что встреча с «Астаной» принципиальная, но соперником врагом никто в команде не считает.

Матч между «Кайратом» и «Астаной» за Суперкубок пройдет 4 марта в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 15:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport.