Станимир Стойлов: Расти казахстанским игрокам мешает лимит. В Европе такого нет
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился ожиданиями от матча против «Кайрата» за Суперкубок Казахстана и рассказал об изменениях в своей команде, передает корреспондент Vesti.kz.
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— Рад, что начинается футбольный сезон. Надеюсь, команды покажут хороший футбол. Они же будут бороться за чемпионство, — сказал Стойлов.
— В каком состоянии находится команда после ухода Каньяса?
— Да. Это потеря. Но мы еще можем усилиться. Все покажет сезон. О нашей форме можно сейчас гадать. Главное, подготовиться к еврокубкам. Но сейчас никто не может сказать, что мы хорошо готовы к сезону.
— Сможет ли сыграть Максимович?
— Он не прилетел в Алматы.
— Кого опасаетесь в составе «Кайрата»?
— Никого никогда не отмечаю индивидуально. В команде все взаимосвязано. «Кайрат» — сильная команда. Лишь с началом чемпионата можно будет сделать
— Какие задачи стоят перед вашей командой в этом сезоне?
— Никто официально не ставил перед нами задач. Но я перед собой и футболистами ставлю большие задачи. Особенно хочется хорошо выступить в Лиге чемпионов. Но мы будем не против, если попадем в Лигу Европу.
— Когда Жуков уходил из «Урала», не хотелось его снова пригласить в «Астану»?
— Не знал, что Жуков уйдет из «Урала» и перейдет в «Кайрат». Но он хороший игрок. Все футболисты отличные, перешедшие из «Астаны» в «Кайрат».
— Для вас важно, чтобы в команду привлекались больше казахстанских футболистов?
— В нашем составе много игроков, выступающих в сборной Казахстана. В этом году пригласили Муртазаева и Жалмукана. В Казахстане много неплохих игроков. Но они должны понимать, что нужно расти. Им мешает лимит (на легионеров — прим.Vesti.kz). В Европе же нет лимита.
— Некоторые игроки ушли в аренду в «Тобол». Летом вернутся в вашу команду?
— Летом видно будет. Все зависит от того, как они себя проявят и как мы сыграем в еврокубках.
— Кто капитан в вашей команде после ухода Таната Нусербаева?
— Эрич.
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— Раньше мы справлялись с такой задачей. Но, конечно, будет непросто заменить двух ведущих опорников. Маевский старается. Попытаемся решить эту проблему. Многое зависит от бюджета. Я был бы рад иметь в составе 20 равноценных футболистов. Но их у меня нет. Однако я не жалуюсь. В прошлом году в еврокубках выходили в основном молодые игроки. Как тренеры постараемся найти решение.
Ожиданиями от предстоящей игры поделился и капитан «Астаны» Ненад Эрич. Голкипер отметил, что в матче с «Кайратом» опасность его воротам будут угрожать все игроки соперника.
— Нас ждет тяжелая и интересная игра. Это почти дерби двух столиц. У «Кайрата» хорошие игроки и тренер. Однако мы постараемся удачно сыграть в Суперкубке.
— Кого из кайратовцев опасаетесь?
— В общем, вся команда хорошая. Исаэль, Гоу, Исламхан много забивают. Хотя в этом клубе все игроки представляют опасность. Если мы сыграем хорошо, то будет нормально.
— На тренировках сколько пенальти берете?
— Игроки хорошо бьют. Я тоже стараюсь тащить.
— У вас сегодня закрытая тренировка. Не значит ли это, что будете отрабатывать пенальти перед завтрашним матчем?
— Зависит от тренера, как он решит.
— Знакомы ли вы с новичком «Кайрата» Иво Иличевичем?
— Нет. Но слышал, что он хороший футболист.
— Можете назвать лучшего нападающего чемпионата Казахстана?
— По мне, их двое. Это Кабананга и Гоу.
Ранее ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе, который отметил, что встреча с «Астаной» принципиальная, но соперником врагом никто в команде не считает.
Матч между «Кайратом» и «Астаной» за Суперкубок пройдет 4 марта в Алматы на Центральном стадионе. Начало — в 15:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport.
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