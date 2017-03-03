Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм», если Почеттино перейдёт в «Барселону»
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может перебраться в Англию и возглавить «Тоттенхэм Хотспур».
Об этом пишет La Gazzetta dello Sport. Произойдёт это в том случае, если нынешний наставник лондонцев Маурисио Почеттино покинет команду летом и возглавит «Барселону».
Главный тренер каталонцев Луис Энрике сообщил, что летом намерен покинуть «Барсу», и Почеттино считается одним из главных кандидатов. Ранее аргентинский специалист сказал, что счастлив в лондонском клубе.
Между тем в «Тоттенхэме» считают, что философия Спаллетти подходит команде. На руку «шпорам» играет тот факт, что контракт 57-летнего Спаллетти истекает летом этого года.
Если Лучано Спаллетти всё же покинет «Рому», его место могут занять Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Марко Джампаоло («Сампдория»).
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